Russie : rencontre tendue entre Vladimir Poutine et Angela Merkel à Sotchi

Angela Merkel a rencontré mardi Vladimir Poutine à Sotchi, pour sa première visite en Russie depuis 2015. La rencontre, qui s'est effectuée dans une atmosphère tendue, annonce toutefois une reprise du dialogue entre Berlin et Moscou.

Retrouvailles glaciales entre Merkel et Poutine. La chancelière allemande Angela Merkel a rencontré le président russe Vladimir Poutine à Sotchi, au bord de la mer Noire, mardi 2 mai. Cette visite a été ponctuée de divergences sur le dossier syrien, l'Ukraine, le respect des libertés civiques en Russie et les accusations d'ingérence de Moscou dans des élections à l'étranger.

Les deux chef d’État ont tout de même conclu que Berlin et Moscou devaient continuer à discuter malgré la persistance de sérieux désaccords. Lors d'une conférence de presse à l'issue de la rencontre, les deux dirigeants se sont exprimés, gardant des visages sévères, sans se regarder.

Angela Merkel effectuait sa première visite en solo en Russie depuis l'annexion de la Crimée en 2014, à l'origine des plus vives tensions entre Moscou et l'Occident depuis la Guerre froide.

Poutine irrité par les accusations d’ingérence

L'Allemagne assumant la présidence tournante du G20 cette année, Angela Merkel rencontre les principaux dirigeants de ce groupe afin de préparer le sommet qui doit se tenir les 7 et 8 juillet à Hambourg.

Interrogée quant au risque d'ingérence de la Russie dans les élections législatives du 24 septembre en Allemagne, la chancelière a répondu qu'elle ferait preuve de fermeté face à tout cas de fausse information.

Vladimir Poutine, qui se tenait à ses côtés, s'est irrité de voir la Russie accusée d'ingérence dans les dernières élections américaines. "Nous n'intervenons jamais dans la vie politique et dans les processus politiques de pays tiers et nous ne souhaitons pas que quiconque s'immisce dans notre vie politique et dans notre politique étrangère", a dit le maître du Kremlin.

Avec AFP



Première publication : 02/05/2017