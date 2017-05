À Villepinte, Marine Le Pen a plagié un discours de François Fillon

Dans son discours prononcé à Villepinte lundi, la candidate du Front national à la présidentielles Marine Le Pen a répété mot pour mot des pans entiers d'un discours prononcé par François Fillon il y a moins d'un mois.

Copié-collé. Lundi 1er mai, à Villepinte, pour ce qui devait être son dernier grand meeting de campagne, Marine Le Pen n'a pas fait dans l'original : la candidate à la présidentielle française a répété mot pour mot des passages entiers d'un discours de François Fillon datant d'il y a quinze jours, comme l'a repréré le compte Twitter @ridiculetv, proche de du candidat Les Républicains.

Pour parler de la France, Marine Le Pen est obligée de plagier MOT POUR MOT un discours de Fillon ... #Imposture pic.twitter.com/BasTJsgLWf — Ridicule TV (@RidiculeTV) 1 mai 2017

Le plagiat est indiscutable. Ainsi, dans un passage consacré à la France et sa géographie, Marine Le Pen déclarait-t-elle lundi : "Avec ses trois façades maritimes : la Manche et la mer du Nord qui nous relient au monde anglo-saxon, et l’immensité septentrionale. La façade atlantique, qui nous projette vers le grand large, et nous parle d’aventure. La façade méditerranéenne, foyer des civilisations humaines parmi les plus vieilles et les plus riches de l’histoire". Une redite quasi-mot pour mot du discours de François Fillon prononcé au Puy-en-Velay, le 15 avril dernier.

Ce n'est pas là le seul passage repris intégralement par Marine Le Pen. Comme François Fillon, la candidate utilise, par ailleurs, les mêmes citations de Georges Clémenceau mais aussi d'André Malraux : "La France n’est la France que si elle porte une part de l’espérance du monde".

Interrogé par l'AFP, Florian Philippot, vice-président du FN, n'a pas nié le plagiat assurant qu'il s'agissait d'un "clin d'oeil assumé à un bref passage touchant d'un discours sur la France de la part d'une candidate de rassemblement, qui montre qu'elle n'est pas sectaire".

Première publication : 02/05/2017