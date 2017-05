Donald Trump sur la paix entre Israël et les Palestiniens : "Nous y arriverons"

Le président américain Donald Trump s'est déclaré mercredi convaincu de la possibilité d'aboutir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, en recevant pour la première fois à la Maison Blanche son homologue palestinien Mahmoud Abbas.

Le président américain Donald Trump s'est montré optimiste. Il s'est déclaré, mercredi 3 mai, convaincu de la possibilité d'aboutir à un accord de paix entre Israël et les Palestiniens, en recevant pour la première fois à la Maison Blanche son homologue palestinien Mahmoud Abbas.

"Nous voulons créer la paix entre Israël et les Palestiniens, nous y arriverons", a lancé Donald Trump, tout en restant très évasif sur la façon dont il entendait aboutir sur un dossier sur lequel tous ses prédécesseurs ont échoué.

Debout à ses côtés, Mahmoud Abbas a également prononcé une courte allocution. Réaffirmant son attachement à une solution à deux États, que le président républicain a un temps semblé remettre en cause, il a évoqué l'espoir d'un "traité de paix historique" sous la présidence Trump.

"Facilitateur"

Se proposant d'être un "médiateur", un "arbitre" ou un "facilitateur" d'un processus "qui mènera à la paix", Donald Trump a insisté sur le fait que les échecs passés ne rendaient pas nécessairement la tâche impossible.

"Dans ma vie, j'ai toujours entendu que l'accord le plus difficile à conclure était probablement celui entre les Israéliens et les Palestiniens. Voyons si nous pouvons faire mentir cette affirmation", a-t-il encore dit. "Il ne peut y avoir de paix durable si les dirigeants palestiniens ne condamnent pas à l'unisson les appels à la violence et la haine", a-t-il par ailleurs souligné.

Cette rencontre intervient deux mois et demi après celle avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. À cette occasion, Trump avait pris ses distances avec la solution à deux États, référence de la communauté internationale depuis des décennies, mais avait aussi appelé à la "retenue" sur l'expansion des colonies israéliennes dans les Territoires palestiniens occupés.

Première publication : 03/05/2017