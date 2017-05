Emmanuel Macron - Marine Le Pen : l'heure du débat

Les deux finalistes de l’élection présidentielle se retrouvent mercredi soir pour un débat déterminant à quatre jours du second tour. À suivre en direct sur France 24 à partir de 21h (heure de Paris) en français, anglais et arabe.

À quatre jours du second tour de l’élection présidentielle, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s’affrontent mercredi 3 mai lors d'un débat télévisé, à 21 heures (heure de Paris), diffusé sur TF1, France 2 et sur les chaînes de France 24, où il sera traduit simultanément en anglais et arabe.

Les débats d'entre-deux-tours, suivis ces 40 dernières années par 17 à 30 millions de téléspectateurs, constituent toujours des moments forts de la campagne où, au-delà des projets, les personnalités apparaissent au grand jour.

Marine Le Pen, désignée par un tirage au sort, ouvrira le duel. Le candidat du mouvement En Marche !, favori des sondages, le conclura environ 2 h 20 plus tard. Les journalistes Nathalie Saint-Cricq (France 2) et Christophe Jakubyszyn (TF1) laisseront la priorité à la confrontation entre les prétendants à l'Elysée, articulée autour de 12 thèmes (école, Europe, sécurité...).

Lors du débat le 20 mars entre les 11 postulants du premier tour, les deux futurs finalistes s'était déjà échangé quelques amabilités, le premier lui disant ne pas avoir "besoin d'un ventriloque" et la seconde l'accusant de "vide absolu, sidéral" sur l'international.

Les sondages donnent Emmanuel Macron vainqueur le 7 mai, avec 59 ou 60 % des voix, mais il a perdu un à cinq points dans les sondages depuis le premier tour, face à une adversaire très offensive. Marine Le Pen a engrangé le ralliement de Nicolas Dupont-Aignan (4,7 % des voix au premier tour).

Avec AFP



Première publication : 03/05/2017