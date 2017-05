Alors, foot ou débat ce soir ? Revivez notre direct dans les rues de Nice

À Nice, à quelques kilomètres de Monaco, où l'ASM affronte la Juventus Turin en demi-finale de la Ligue des champions, les habitants hésitent entre foot et débat du second tour de la présidentielle ce soir. Nous sommes allés à leur rencontre.

Alors, foot ou débat ce soir ? Entre la demi-finale de la Ligue des champions AS Monaco - Juventus Turin et le débat du second tour de la présidentielle 2017 entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, le cœur des Français balance. À Nice, à quelques kilomètres de la principauté et de la métropole du Piémont, France24.com est allé à la rencontre des habitants pour connaître le programme de leur soirée. Revivez notre Facebook Live sur cette page.

