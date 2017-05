États-Unis : le policier accusé du meurtre d’un adolescent noir s’est rendu

Un policier américain a été inculpé vendredi du meurtre d'un adolescent noir, tué lorsque l'agent a tiré sur une voiture pleine de jeunes qui quittaient une fête, ont indiqué les forces de l'ordre.

Il s'est finalement rendu vendredi 5 mai et a été formellement inculpé pour meurtre : le policier américain soupçonné d'avoir abattu il y a une semaine un adolescent noir en tirant sur une voiture pleine de jeunes qui quittaient une fête au Texas était introuvable depuis le drame survenu le 29 avril.

Selon les autorités locales, Roy Oliver s'est vu signifier l'inculpation pour meurtre d'un juge texan à la prison du comté de Weatherford, à une soixantaine de kilomètres à l'ouest de Dallas. Le policier a toutefois été laissé en liberté après le versement d'une caution de 300 000 dollars, a-t-on ajouté de mêmes sources. Selon les médias locaux, Roy Oliver a été exclu des rangs de la police.

Roy Oliver, fired Balch Springs officer who killed #JordanEdwards, arrested on murder charge https://t.co/teKV9cwSnL pic.twitter.com/vQqk2wxCIN — Dallas Morning News (@dallasnews) 6 mai 2017

Ce policier blanc de 37 ans s'était rendu le 29 avril en compagnie d'un collègue à Balch Springs, dans la banlieue de Dallas, après avoir reçu le signalement de mineurs ayant bu de l'alcool, a indiqué le Dallas Morning News. Jordan Edwards, âgé de 15 ans, et quatre autres jeunes gens quittaient une fête dans une voiture après avoir entendu des coups de feu. Roy Oliver a alors tiré contre le véhicule, touchant l'adolescent à la tête, ont rapporté les médias. Roy Oliver "avait l'intention d'infliger de graves blessures corporelles et de commettre un acte mettant de toute évidence en danger la vie d'autrui et qui a provoqué la mort", avait estimé le bureau du shérif local dans un communiqué, en annonçant l'inculpation du policier.

Dans un premier temps, les responsables de la police avaient affirmé que Roy Oliver avait tiré parce que le véhicule reculait de façon agressive vers lui, selon le Dallas Morning News. Mais ils ont finalement changé cette version après avoir vu les images enregistrées par la caméra fixée sur l'uniforme du policier, expliquant qu'elles montraient que la voiture s'éloignait en fait lorsque Jordan Edwards a été touché. Des cas semblables de violences policières commises contre des Noirs secouent régulièrement l'Amérique, d'autant plus nombreux à être connus ces dernières années que les faits sont désormais souvent filmés, par des passants ou les caméras portées par les policiers eux-mêmes.

Avec AFP



Première publication : 06/05/2017