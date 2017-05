Présidentielle : ce que la "période de réserve" impose aux médias

La "période de réserve" qui interdit aux candidats et à leurs soutiens de s'exprimer dans les médias a débuté à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi. Tout message à "caractère de propagande électorale" ne peut être diffusé.

Alors que le mouvement En Marche ! a annoncé avoir été victime d'un piratage, France 24 rappelle le règles en vigueur concernant la "période de réserve" imposée aux médias.

La "période de réserve" interdit aux candidats et à leurs soutiens de s'exprimer dans les médias audiovisuels et en ligne, et a débuté à minuit, dans la nuit de vendredi à samedi 6 mai. "À partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de diffuser ou de faire diffuser, par tout moyen de communication au public par voie électronique, tout message ayant le caractère de propagande électorale", indique le Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA).

>> Lire sur Mashable : "La 'période de réserve' tient tant bien que mal sur Internet malgré l'absence de CSA numérique"

Les télévisions peuvent cependant diffuser des images consacrées au vote des candidats, dès lors que ces séquences rendent compte de tous les candidats et qu'elles ne donnent lieu à aucune intervention de leur part. Concernant les sondages, le Conseil rappelle que la veille et le jour du scrutin, "aucun sondage électoral ne peut faire l'objet, par quelque moyen que ce soit, d'une publication, d'une diffusion ou d'un commentaire", à compter du samedi précédant le scrutin à zéro heure. Cette interdiction prend fin à la fermeture du dernier bureau de vote sur le territoire métropolitain, soit le dimanche 7 mai à 20 heures.

Cette obligation est avancée au vendredi 5 mai à minuit en Outre-mer où le scrutin est organisé samedi : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre et Miquelon.

Aucun résultat de l'élection, partiel ou définitif, ne peut par ailleurs être communiqué au public avant la fermeture du dernier bureau de vote.

Avec AFP

Première publication : 06/05/2017