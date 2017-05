Second tour : les Outre-mer et les Français de l'étranger ouvrent le bal

Les territoires d'Outre-mer et les Français de l'étranger donnent dès samedi le coup d'envoi du second tour de l'élection présidentielle entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen.

Le coup d'envoi du second tour de l'élection présidentielle française aura lieu samedi 6 mai à midi à Saint-Pierre-et-Miquelon, puis une heure plus tard en Guyane. Les 1,3 million de Français de l'étranger sont eux aussi appelés aux urnes à partir de samedi. Samedi toujours, les Antilles commenceront à voter à 14 heures et la Polynésie à 20 heures. Dans la soirée, ce sera le tour de Wallis et Futuna puis de la Nouvelle Calédonie - pour qui il sera déjà dimanche - et enfin, dimanche à partir de 6 heures la Réunion et de 7 heures Mayotte.

La campagne officielle a pris fin vendredi soir à minuit, ce qui interdit aux médias de publier des sondages ou des déclarations de candidats jusqu'à la fin du vote, dimanche à 20 heures, heure à laquelle les premiers résultats seront connus.

En France métropolitaine, les 66 546 bureaux de vote ouvriront à dimanche 8 heures et fermeront à 19 heures, une heure plus tard que lors des présidentielles précédentes. Les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20 heures dans certaines grandes villes. Le scrutin se tient en période d'état d'urgence et la sécurité a été encore renforcée après l'attentat qui a coûté la vie à un policier le 20 avril sur les Champs-Elysées.

Election #Presidentielle2017 : 50 000 policiers et gendarmes déployés pr la #sécurité du 2nd tour et des rassemblements suite aux résultats pic.twitter.com/2AcVYZ15Ov — Ministère Intérieur (@Place_Beauvau) 5 mai 2017

Le second tour de la présidentielle se déroulera donc dimanche sous "des conditions de sécurité maximales", selon le ministère de l'Intérieur avec des dizaines de milliers de policiers et gendarmes mobilisés et des rassemblements et manifestations post-résultats sous haute surveillance.

Avec AFP

Première publication : 06/05/2017