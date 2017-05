Les Français appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle

Les bureaux de vote ont ouvert, dimanche, pour le second tour de la présidentielle où quelque 47 millions de Français sont appelés à voter pour élire le huitième président de la 5ème République. Comme au premier tour, la sécurité a été renforcée.

Au terme d'une campagne inédite, les Français se rendent aux urnes dimanche 7 mai pour élire le huitième président de la Ve République. Le second tour de l'élection oppose Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

Après l'Outre-mer et les Français d’Amérique samedi, c'est au tour des électeurs de la métropole de voter, à partir de 08h00 et jusqu’à 19h00 ou 20h00 pour certaines grandes villes, dans les 66 546 bureaux répartis sur le territoire.

Le scrutin, en période d'état d'urgence, est entouré d'une sécurité renforcée avec, comme au premier tour du scrutin, plus de 50 000 policiers et gendarmes engagés aux côtés des 7 000 militaires de l'opération Sentinelle et des polices municipales.

Pour la deuxième fois en quinze ans, le représentant du parti d'extrême droite s'est qualifié au second tour mais sans provoquer les mêmes rassemblements populaires de protestation. Après avoir engrangé de plus en plus de voix aux élections intermédiaires, Marine Le Pen a réuni 21,30% des suffrages le 23 avril.

Face à elle, Emmanuel Macron, ancien ministre de François Hollande après l'avoir conseillé à l'Elysée, pourrait devenir, à 39 ans, le plus jeune président français. Quasi inconnu il y a trois ans, il a en quelques mois développé une stratégie payante de "ni droite ni gauche" et obtenu 24,01% des voix.

À quelques instants de la clôture de la campagne officielle vendredi, le mouvement En Marche ! a annoncé avoir été victime d'un piratage après la publication, vendredi soir sur Internet, d'un grand nombre de documents et d'informations présentés comme émanant de certains responsables de l'équipe de campagne de l'ex-ministre de l'Économie.

Un des enjeux de cette élection cruciale, nichée au cœur d'un week-end de trois jours, sera la participation, possiblement moins importante qu'au 1er tour (78,69%). Une situation rare dans l'histoire de la Ve République, où traditionnellement les Français se déplacent davantage au second tour de la présidentielle qu'au premier.

Marine Le Pen votera dans son fief de Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) à 11h00 et Emmanuel Macron au Touquet à 10h30 avant de rejoindre son quartier général à Paris.

Le vainqueur a déjà été invité par Le président sortant François Hollande à participer à son côté aux cérémonies du 8 mai, commémorant la capitulation allemande en 1945. Suivra une semaine de tractations pour désigner un(e) Premier ministre et former un gouvernement, annoncé après l'investiture du nouvel élu qui pourrait avoir lieu dimanche 14 mai.

Première publication : 07/05/2017