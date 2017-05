En direct : à midi, le taux de participation au second tour est de 28,23 %

Les Français élisent dimanche 7 mai leur nouveau président, le huitième de la Ve République. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen remportera ce second tour ? Suivez en direct les évènements de la journée avec France 24.

• Près de 47,5 millions d'électeurs sont appelés à désigner, dimanche 7 mai, le huitième président de la Ve République. Le second tour de cette élection présidentielle oppose Emmanuel Macron, En Marche !, et la candidate du Front national, Marine Le Pen, qualifiés au terme d'une campagne électrique et hors norme. Au premier tour, ils ont respectivement recueilli 24,01 % et 21,3 % des voix.

• La participation à midi s'élève à 28,23 %, a annoncé le ministère de l'Intérieur. Un taux en baisse par rapport au second tour de l'élection présidentielle de 2012, qui s'élevait à 30,66 % à la même heure.

• Après l'outre-mer et l'étranger samedi, les premiers bureaux de vote ont ouvert à 8h en France métropolitaine. Ils fermeront entre 19h et 20h en fonction des villes.

• Le vote, en période d'état d'urgence, est entouré d'une sécurité renforcée avec plus de 50 000 policiers et gendarmes engagés aux côtés des militaires de l'opération Sentinelle et des polices municipales.

• Suivez les événements de la journée grâce à notre liveblog.

Première publication : 07/05/2017