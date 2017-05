Ces proches qui comptent dans l’entourage d’Emmanuel Macron

Emmanuel Macron s’est entouré de personnalités politiques ou issues de la société civile pour construire son mouvement En Marche ! Parmi elles, certaines seront appelées à jouer un rôle au sein de son gouvernement. Revue d'effectif.

Ils sont députés, maires, économistes, avocats ou conseillers, et tout au long de la campagne présidentielle, ils ont soutenu le programme et le candidat du mouvement En Marche ! Au lendemain de la victoire d’Emmanuel Macron, dimanche 7 mai, avec 66,1 % des voix, ils pourraient participer au premier gouvernement du plus jeune président de la République française.

Parmi eux se trouve peut-être le ou la futur(e) Premier(e) ministre. Plusieurs rassemblent les critères de sélection annoncés par Emmanuel Macron : "C'est quelqu'un qui aura une expérience dans le champ politique, les compétences pour diriger une majorité parlementaire et les compétences pour animer un collectif gouvernemental", avait déclaré le nouveau président deux jours avant son élection.

• Richard Ferrand

Il a été le premier à se lancer dans l’aventure d’En marche ! en avril 2016. Ce député PS du Finistère de 54 ans a pris le poste de secrétaire général du mouvement et a depuis rendu sa carte du parti socialiste. Pendant la campagne, il a arpenté les plateaux de télévision et studios de radio pour défendre son candidat. Il pourrait aujourd’hui jouer un rôle important dans la bataille des législatives où son expérience parlementaire serait utile.

• Gérard Collomb

Le maire PS de Lyon a, lui aussi, été l’un des premiers à croire en l’avenir du mouvement En Marche ! Le sénateur du Rhône a soutenu Emmanuel Macron dès le mois de mai 2016. Il ne serait pas surprenant qu’il occupe un poste dans son futur gouvernement, et pourquoi pas celui de Premier ministre. Prévoyant, Gérard Collomb a déjà prévu sa succession à la mairie de Lyon.

• Alexis Kohler

"Il est plus intelligent que moi", aurait dit Emmanuel Macron de cet économiste diplômé de Sciences-Po, l’Essec et l’ENA, devenu conseiller spécial du candidat sur les questions économiques. Ancien directeur de cabinet d’Emmanuel Macron à Bercy, Alexis Kohler est pressenti pour devenir secrétaire général de l’Élysée. Selon un conseiller du candidat cité par Paris Match, "il est l’archétype du serviteur de l’État".

• Jean Pisani-Ferry

Cet économiste de 65 ans, ancien collaborateur de Dominique Strauss-Kahn, est l’architecte du programme économique d’Emmanuel Macron. "Jean Pisani-Ferry ne règle pas un problème compliqué en ajoutant un adverbe. C'est quelqu'un qui mesure, qui compte, qui vérifie, un fournisseur de clarté. Le gris n'est pas son genre de beauté", explique aux Échos son "ami", le PDG d'Euronext, Stéphane Boujnah, un ancien du cabinet Strauss-Kahn.

• Sophie et Marc Ferraci

Elle est avocate et chef de cabinet de la campagne d’Emmanuel Macron. Lui est économiste et ami très proche du nouveau président. Tous deux ont été témoins de leurs mariages respectifs. Dès l’automne 2015, Sophie Ferraci avait pris le poste de chef de cabinet à Bercy où il exerçait encore comme ministre de l’Économie. "Elle est arrivée à un moment où Macron avait besoin de quelqu’un en qui il avait une confiance absolue, d’une loyauté indiscutable […]", se souvient un membre du cabinet cité par Le Monde. À 40 ans, elle pourrait suivre le nouveau président à l’Élysée en tant que chef de cabinet. Son mari, en charge du volet emploi et marché du travail du programme d’Emmanuel Macron, pourrait jouer un rôle clé à Bercy ou à l’Élysée.

• Ismaël Emélien

À même pas 30 ans, le conseiller stratégie, campagne et mouvement d’Emmanuel Macron a été chargé d’analyser les résultats de la "grande marche" de l'été 2016 grâce aux nouvelles technologies de traitement de donnée. "Cela nous a permis d'établir un baromètre des préoccupations des Français, qui est en décalage avec les baromètres habituels", explique-t-il aux Échos. Il pourrait continuer à jouer les conseillers spéciaux du président à l’Élysée.

• Julien Denormandie

Secrétaire général adjoint d’En Marche !, cet ingénieur de formation, ancien directeur adjoint de cabinet à Bercy, avait songé, avec Emmanuel Macron et Ismaël Emélien, à monter une start-up dans le domaine de l'éducation.

• Sylvie Goulard

Cette diplômée de Sciences-Po et de l’ENA est une européenne convaincue. Eurodéputée UDI-Modem, elle parle allemand et a œuvré à la première rencontre entre Angela Merkel et Emmanuel Macron à Berlin le 16 mars 2017. Son expérience pourrait lui valoir un poste de conseillère sur l’Europe.

• Anne-Marie Idrac

Ancienne ministre, parlementaire, ancienne patronne de la RATP puis de la SNCF, cette proche de François Bayrou a travaillé dès le mois de décembre 2016 aux rapprochements du candidat d’En Marche ! avec le président du Modem. "J’ai joué le rôle de traductrice", concède-t-elle à demi-mot au Parisien. Des proches d’Emmanuel Macron auraient soufflé au nouveau président le nom de cette femme de 65 ans pour Matignon.

• Sylvain Fort

Le conseiller en communication d’En Marche ! de 45 ans est, lui aussi, pressenti pour un poste à l’Élysée. Arrivé dans le mouvement juste après la démission d'Emmanuel Macron du gouvernement, le 30 août, il a eu la charge de faire connaître et comprendre En Marche ! et son candidat aux Français.



