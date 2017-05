Ligue des champions : pour renverser la Juve, Monaco doit compter sur un miracle

C'est une montagne alpestre que Monaco va devoir gravir en demi-finale retour de la Ligue des champions. Battus par la Juve à l'aller (0-2), les Monégasques devront se sublimer s'ils veulent aller chercher leur première finale de C1 depuis 2004.

Sous le regard des massifs alpins, c'est bel et bien à l'Everest que l'AS Monaco va devoir s'attaquer, mardi soir à 20 h 45, à l'occasion des demi-finales retour de la Ligue des champions. Jouer la Juventus Turin à domicile n'est déjà pas un cadeau en soit, et l'ASM, battue en Italie en 2015, le sait mieux que tout autre club français. Mais cette fois, les coéquipiers de Kylian Mbappé auront en plus la lourde tâche de s'y rendre avec un déficit de deux buts à combler, après le frustrant revers de l'aller à Louis-II (0-2).

#JUVASM Leonardo Jardim : "Il va falloir changer qqs trucs, car si on joue de la même façon, on s'expose à connaître le même résultat. " pic.twitter.com/0B9Hfb7OV4 — (@y_bux) 8 mai 2017

Et sur sa pelouse, la Vieille Dame n'est pas vraiment du genre à tenir régulièrement des opérations "portes ouvertes". Depuis 22 mois, elle n'a pas perdu une seule des 55 rencontres qu'elle a jouées à domicile et y a même enchaîné 33 succès consécutifs en Serie A, entre août 2015 et mai 2017. Une série à laquelle le Torino a toutefois mis fin le 6 mai dernier (1-1).

Autant dire que les équipes qui ont eu récemment le privilège de faire trembler les filets du Stadio Juve à deux reprises cette saison sont rares. En fait, il n'y en a qu'une : l'Atalanta Bergame, en Coupe d'Italie le 11 janvier, qui s'est malgré tout incliné 3-2 face aux Bianconeri.

#JUVASM Massimiliano Allegri : "Nous sommes dans une très bonne période. Maintenant, il faut la concrétiser en atteignant nos objectifs." pic.twitter.com/CAuI0kxmHA — (@y_bux) 8 mai 2017

Invincible aussi en C1

Cette Juve, intraitable dans les compétitions domestiques depuis près de deux ans, l'est également dans des proportions similaires en Ligue des champions. Depuis le début de la campagne européenne, elle n'a encaissé que deux buts... soit ce que l'ASM devra marquer tout en gardant sa cage inviolée pour arracher les prolongations.

#JUVASM Djibril Sidibé : "Il faut y croire, on est là pour ça ! La tâche est difficile mais pas insurmontable..." pic.twitter.com/xSrJi4xFJf — (@y_bux) 8 mai 2017

Surtout, la défense de la Juventus monte en puissance au fil des rencontres : l'immense gardien Gianluigi Buffon n'a plus été chercher un ballon au fond de ses filets depuis 623 minutes, soit près de sept matches. Et pour saler un peu plus l'addition, l'AS Monaco ne pourra pas non plus se rassurer en puisant son inspiration dans l'histoire récente, puisque les Bianconeri n'ont plus perdu de deux buts en C1 depuis quatre ans, c'était face au Bayern Munich, en quart de finale de l'édition 2013.

De la folie sinon rien

Dire que l'AS Monaco devra réaliser un authentique exploit mardi soir relève donc de l'euphémisme. Si tant est qu'il existe une infime probabilité que les Monégasques parviennent à renverser la vapeur, il faudra qu'ils comptent sur un alignement céleste : des Mbappé, Fabinho, Bernardo Silva et autres Lemar au meilleur de leur forme et, surtout, une véritable contre-performance du géant italien.

#JUVASM Giorgio Chiellini : "Au match aller, Monaco nous a mis en difficulté. Ils ont deux attaquants de classe mondiale." pic.twitter.com/PI5C6QohCu — (@y_bux) 8 mai 2017

Le constat peut sembler sévère, mais les faits, eux, sont implacables : cette Juventus Turin version 2016-17 évolue un cran au-dessus des précédents adversaires de l'ASM (Manchester City, Borussia Dortmund), et elle porte en elle toutes les qualités d'un véritable prétendant au titre européen. Si les jeunes pousses monégasques veulent devenir la première équipe française à éliminer la Vieille Dame dans une compétition européenne – onze confrontations pour autant de défaites à ce jour – il faudra donc mettre d'entrée de jeu une sacrée dose de folie dans ce match, et espérer qu'il bascule dans l'irrationnel.

#JUVASM Le calme avant la tempête au Stadio Juve ! Coup d'envoi mardi soir à 20h45 ! pic.twitter.com/JHlSBh4Bdh — (@y_bux) 8 mai 2017

Première publication : 09/05/2017