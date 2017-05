Paris : la gare du Nord évacuée pour une vaste opération de "vérification"

Une vaste opération de "vérification" a été menée à la gare du Nord, à Paris, lundi soir, entraînant l'évacuation de tous les voyageurs. Selon une source proche de la police, cette dernière recherchait trois personnes suspectées de terrorisme.

Une importante opération policière s'est déroulée dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 mai, de 23 h à 2 h du matin environ, à l'intérieur de la gare du Nord, à Paris. Une simple opération de "vérification", a indiqué la préfecture de police, qui s'est achevée sans résultat.

#GareduNord Intervention des services de police pour vérifications — Préfecture de police (@prefpolice) 8 mai 2017

La police était à la "recherche de trois individus suspectés de vouloir commettre des attentats en France", selon une source proche de l'enquête. Ces trois hommes ont fait l'objet d'une diffusion nationale vendredi dernier à tous les services de police, note qui a fuité sur les réseaux sociaux, a précisé cette source.

Un employé de la SNCF à Valenciennes (Nord) a vendu vendredi soir un billet à un homme qu'il a cru reconnaître comme faisant partie des suspects et a "alerté la police". À son arrivée à Paris, le TGV a été fouillé par les forces de sécurité qui ont procédé au contrôle de l'ensemble des passagers.

Important dispositif déployé

Plusieurs dizaines de véhicules des forces de l'ordre avaient été dépêchés en fin de soirée sur place, sans donner plus de précisions sur la nature et l'objectif de l'opération. Parmi les équipes en place figuraient des équipes de la BRI, la Brigade de recherche et d'intervention de la police judiciaire, et des équipes de déminage, a constaté un journaliste de Reuters.

#GareduNord Fin des vérifications, retour progressif à la normale. — Préfecture de police (@prefpolice) 8 mai 2017

Les accès à la gare par le parvis ainsi que les bouches de métro adjacentes avaient été bouclés, a constaté un journaliste de l'AFP. Des policiers casqués et fusils d'assaut sortis tenaient position.

La France est en état d'alerte depuis janvier 2015 et la série d'attentats jihadistes sans précédent qui ont fait plus de 230 morts sur son sol.

Avec AFP et Reuters

Première publication : 09/05/2017