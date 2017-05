Mondial de hockey : nouvel exploit des Français face à la Suisse

La France a réussi un nouvel exploit en battant la Suisse 4 à 3 aux tirs au but, au mondial, mardi, à Paris-Bercy, après avoir écrasé la Finlande, vice-championne du monde.

La France a créé une nouvelle surprise au mondial de hockey sur glace en battant la Suisse 4 à 3 aux tirs au but, mardi 9 mai, à Paris-Bercy, au surlendemain de son exploit contre la Finlande 5 à 1.

Les Français ont égalisé à quatre minutes de la fin et se sont imposés dans la séance de face-à-face grâce à un but de Stéphane Da Costa, l'attaquant du CSKA Moscou, et à trois arrêts de Cristobal Huet, gardien de Lausanne, en Suisse.

Avec deux succès et une défaite initiale contre la Norvège (3-2), ils sont quatrièmes du groupe B, en course pour les quarts de finale et déjà très bien partis pour assurer leur maintien.

Derrière le Canada, au repos mardi, la Suisse partage la deuxième place avec la Norvège, qui a surclassé la Slovénie 5 à 1.

Avec AFP

Première publication : 10/05/2017