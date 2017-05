Parti socialiste : une procédure d'exclusion engagée contre Manuel Valls

Le Parti socialiste a confirmé, mercredi, qu'une procédure pouvant aboutir à l'exclusion de Manuel Valls du parti était en cours. Le souhait de ce dernier d'obtenir l'investiture du mouvement En Marche ! aux législatives l'a mis au ban du PS.

Manuel Valls est-il en passe d'être exclu du PS ? La commission des conflits va devoir trancher, a indiqué, mercredi 10 mai, le premier secrétaire du Parti socialiste Jean-Christophe Cambadélis, à la suite de l'annonce de l'ancien Premier ministre de se présenter aux législatives sous l'étiquette La République en marche.

"Une procédure est en cours. Manuel Valls est déféré devant la commission des conflits", a déclaré sur Beur FM le chef de file du PS. "Au Parti socialiste, ce n'est pas comme au Front national, à En Marche ! ou à la France insoumise : ce n'est pas le chef qui décide d'exclure. Il y a des procédures", a-t-il ajouté.

Au #PS ce n'est pas comme au FN à En Marche! ou à FI : ce n'est pas le chef qui décide d'exclure. Il y a des procédures. #BeurFM — Jean-Chr. Cambadélis (@jccambadelis) 10 mai 2017

De son côté, Manuel Valls, qui s'est vu refuser sa demande d'investiture du mouvement d'Emmanuel Macron, semble vouloir calmer le jeu au micro de RTL. "Le Parti socialiste va exclure un ancien Premier ministre ? Qui a toujours été loyal ? Qui a mis en œuvre une politique soutenue par une grande majorité des députés, sans jamais exclure ceux qui votaient contre la loi de finance ou préparaient des motions de censure ? Les vieux partis veulent exclure. Aujourd’hui, ce qu’il faut, c’est rassembler, pas exclure."

Début avril, le patron du PS avait pourtant mis en garde contre toute volonté d'une double appartenance. "Au Parti socialiste, on a qu'une seule appartenance", avait déclaré Jean-Christophe Cambadélis. On est candidat du Parti socialiste ou on n'est pas candidat du Parti socialiste. Si vous n’êtes pas candidat du Parti socialiste, vous n’êtes plus au PS, même si c’est votre histoire", a-t-il déclaré.

Première publication : 10/05/2017