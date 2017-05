SFR Sport va diffuser la Ligue des champions et la Ligue Europa à partir de 2018

L'opérateur télécoms SFR a acquis, pour la période 2018-2021, la totalité des droits de retransmission en France de la Ligue des champions et de la Ligue Europa, jusqu'ici détenus par Canal+ et beIN Sports, a-t-on appris jeudi.

La chaîne payante SFR Sport, lancée l'an dernier par l'opérateur télécoms français SFR, diffusera la Ligue des Champions et la Ligue Europa en France, a indiqué mercredi 11 mai à l'AFP une source proche du dossier.

"Altice [propriétaire de la chaîne] acquiert les droits et SFR Sport diffusera" ces compétitions de 2018 à 2021, a déclaré cette source, confirmant une information du journal L'Équipe qui chiffre à 370 millions d'euros par saison le montant acquitté par SFR pour obtenir ces deux épreuves.

Compétition acharnée

Cette nouvelle attribution s'inscrit dans un contexte de compétition acharnée que se livrent les grands groupes de médias et télécoms français. Altice, le groupe de l'homme d'affaires Patrick Drahi, réalise un nouveau coup dans les droits sportifs, évinçant Canal+ (groupe Vivendi) et les qataris de BeIn Sports qui diffusaient jusque-là respectivement la Ligue des Champions et la Ligue Europa (avec M6/W9)

En novembre 2015, Altice avait déjà soufflé pour 300 millions d'euros à Canal+ les droits de diffusion en France des saisons 2016-2019 du championnat de football anglais (Premier League), le plus suivi du monde. Outre le championnat anglais de football, l'athlétisme français ou les matches de l'équipe d'Angleterre de rugby, SFR Sport s'est récemment emparé de droits dans la boxe.

Vincent Bolloré, patron de Canal+, cherche à réinvestir dans le sport pour juguler la fuite de ses abonnés en France et faire face à l'arrivée de son concurrent BeIN Sports.

Première publication : 11/05/2017