Candidats En Marche ! : des politiques, des inconnus et quelques célébrités

Le mouvement d'Emmanuel Macron a présenté jeudi 428 premières investitures pour les élections législatives des 11 et 18 juin, dont la moitié de femmes, et 52 % de personnes issues de la société civile. Certains des candidats ne sont pas inconnus.

Des profils qui signent "le retour définitif des citoyens au cœur de notre vie politique". C'est ainsi que le secrétaire général d'En Marche !, Richard Ferrand, a présenté les 428 premiers candidats (le nombre de circonscriptions est de 577) qui porteront l'étiquette La République en marche aux législatives. Qui sont ces candidats. Voici quelques chiffres pour mieux cerner leur profil :

52 % sont issus société civile et n’ont jamais exercé de mandat électif

95 % ne sont pas des députés sortants

214 femmes / 214 hommes

93 % en activité professionnelle

2 % sont en recherche d'emploi

4 % sont retraités

1 % sont étudiants

46 ans de moyenne d'âge (de 24 à 72 ans)

Parmi les 428 candidats investis, certains sont loin d'être des inconnus. Voici les noms qui ont déjà filtré :

Le mathématicien Cédric Villani investi dans l'Essonne

Gaspard Gantzer, conseiller de Hollande, investi en Ille-et-Vilaine, à Rennes

Les ex-magistrats Eric Halphen et Laurence Vichnievsky figurent parmi les investis

Dans le Gard, l'ancienne torera Marie Sara investie face à Gilbert Collard

Le sociologue Jean Viard a été investi dans la 5e circonscription du Vaucluse

L'ancien patron du Raid Jean-Michel Fauvergue est investi en Seine-et-Marne

A noter : un couac autour de Mourad Boudjellal, président du RC Toulon, annoncé investi dans le Var. Ce dernier a démenti dans la foulée être candidat. En Marche ! a reconnu un mauvais copié/collé. Autre raté : le député sortant PRG du Pas-de-Calais, Stéphane Saint-André, a refusé d'être investi. Par ailleurs, le député MoDem sortant de La Réunion, Thierry Robert, a été condamné pour diffamation ce qui devrait l'exclure de fait d'une investiture. Enfin, Augustin Augier a démenti être candidat dans la 9eme circonscription des français établis hors de France.

Contrairement à la liste publiée par @enmarchefr je ne suis pas candidat dans la 9eme circonscription des français établis hors de France. — Augustin Augier (@aaugier) 11 mai 2017

Retrouvez la liste des 428 premiers candidats #LaRépubliqueEnMarche investis aux élections législatives : https://t.co/vpckNH5xRc pic.twitter.com/6rXXndgaxo — En Marche (@enmarchefr) 11 mai 2017

Il reste a priori 148 circonscriptions à pourvoir, sur un total de 577 (moins celle de Manuel Valls), ce qui laisse, selon les termes de Richard Ferrand, "des espaces de rassemblement disponibles".... une façon d'ouvrir la porte à de nouveaux ralliements, notamment à droite.

Voici la liste complète, circonscription par circonscription, des candidats :

AIN 1 Laurent MALLET

AIN 2 Marie-Jeanne Béguet

AIN 3 Olga GIVERNET

AIN 4 Stéphane TROMPILLE

AIN 5 Hélène DE MEIRE

AISNE 1 Aude BONO

ALLIER 1 Pauline RIVIERE

ALLIER 2 Laurence VANCEUNEBROCK-MIALON

ALLIER 3 Bénédicte PEYROL

ALPES DE HAUTE PROVENCE 1 Delphine BAGARRY

ALPES DE HAUTE PROVENCE 2 Christophe CASTANER

ALPES MARITIMES 1 Caroline REVERSO-MEINIETTI

ALPES MARITIMES 4 Alexandra VALETTA ARDISSON

ALPES MARITIMES 6 Nathalie AUDIN

ALPES MARITIMES 7 Khaled BEN ABDERAHMANE

ALPES MARITIMES 8 Philippe BUERCH

ALPES MARITIMES 9 Dominique FILLEBEEN

ARDECHE 2 Laurette GOUYET-POMMARET

ARDECHE 3 Matthieu PEYRAUD

ARDENNES 1 Jean Pierre MORALI

ARDENNES 2 Mario IGLESIAS

ARDENNES 3 Christelle VORILLION

ARIEGE 2 Huguette BERTRAND VINZERICH

AUBE 1 Gregory BESSON-MOREAU

AUBE 2 Djamila HADDAD

AUDE 1 Danièle HERIN

AUDE 2 Alain PEREA

AUDE 3 Mireille ROBERT

AVEYRON 1 Stéphane MAZARS

AVEYRON 2 Anne BLANC

AVEYRON 3 Jean-Louis AUSTRUY

BAS RHIN 1 Thierry MICHELS

BAS RHIN 3 Bruno STUDER

BAS RHIN 4 Martine WONNER

BAS RHIN 5 Eliane TOMASZEWSKI

BAS RHIN 6 Guy Salomon

BAS RHIN 7 Antoinette DE SANTIS

BAS RHIN 8 Christian GLIECH

BAS RHIN 9 Vincent THIEBAUT

BOUCHES DU RHONE 1 Pascal CHAMASSIAN

BOUCHES DU RHONE 2 Claire PITOLLAT

BOUCHES DU RHONE 4 Corinne VERSINI

BOUCHES DU RHONE 5 Cathy RACON-BOUZON

BOUCHES DU RHONE 6 Eléonore LEPRETRE

BOUCHES DU RHONE 7 Haouaria HADJ-CHIKH

BOUCHES DU RHONE 8 Jean-Marc ZULESI

BOUCHES DU RHONE 9 Sylvie Brunet

BOUCHES DU RHONE 10 François-Michel LAMBERT

BOUCHES DU RHONE 12 Céline GAILHAC

BOUCHES DU RHONE 14 Anne-Laurence PETEL

BOUCHES DU RHONE 15 Nathalie FARRO

BOUCHES DU RHONE 16 Monica MICHEL

CALVADOS 2 Eric HALPHEN

CALVADOS 4 Christophe BLANCHET

CALVADOS 5 Bertrand BOUYX

CANTAL 1 François DANEMANS

CANTAL 2 Patricia ROCHES

CHARENTE 1 Thomas MESNIER

CHARENTE 2 Sandra MARSAUD

CHARENTE 3 Madeleine NGOMBET BITOO

CHARENTE MARITIME 1 Otilia Ferreira

CHARENTE MARITIME 2 Frederique GUEREAU - TUFFNELL

CHARENTE MARITIME 3 Jean Philippe ARDOUIN

CHARENTE MARITIME 4 Raphael GERARD

CHARENTE MARITIME 5 Christian GERIN

CHER 1 François CORMIER-BOULIGEON

CHER 2 Nadia Essayan

CHER 3 Loic KERVRAN

CORREZE 1 Christophe JERRETIE

CORREZE 2 Patricia BORDAS

CORSE SUD 1 Maria GUIDICELLI

CORSE SUD 2 Jean Charles ORSUCCI

COTE D’OR 3 Fadila KHATTABI

COTE D’OR 4 Yolaine DE COURSON

COTE D’OR 5 Didier PARIS

COTES D’ARMOR 1 Bruno JONCOUR

COTES D’ARMOR 2 Hervé BERVILLE

COTES D’ARMOR 3 Olivier ALAIN

CREUSE 1 Jean-Baptiste MOREAU

DEUX SEVRES 1 Guillaume CHICHE

DEUX SEVRES 2 Christine-Nelly HEINTZ

DEUX SEVRES 3 Jean-Marie FIEVET

DORDOGNE 1 Philippe CHASSAING

DORDOGNE 2 Michel DELPON

DORDOGNE 4 Jacqueline DUBOIS

DOUBS 1 Fannette CHARVIER

DOUBS 3 Denis SOMMER

DOUBS 4 Frédéric BARBIER

DOUBS 5 Sylvie LE HIR

DROME 1 Mireille CLAPOT

DROME 2 Alice THOUROT

DROME 4 Latifa CHAY

ESSONNE 3 Laetitia ROMEIRO DIAS

ESSONNE 4 Marie-Pierre RIXAIN

ESSONNE 5 Cédric VILLANI

ESSONNE 6 Amélie DE MONTCHALIN

ESSONNE 7 Murielle KERNREUTER

ESSONNE 8 Antoine PAVAMANI

ESSONNE 9 Marie GUEVENOUX

ESSONNE 10 Pierre-Alain RAPHAN

EURE 2 Fabien GOUTTEFARDE

EURE 3 Marie TAMARELLE

EURE 4 Bruno QUESTEL

EURE 5 Claire OPETIT

EURE ET LOIR 1 Guillaume KASBARIAN

EURE ET LOIR 2 Claire Tassadit HOUD

EURE ET LOIR 4 Clémence ROUVIER

FINISTERE 1 Annaïg LE MEUR-ROUX

FINISTERE 2 Jean-Charles LARSONNEUR

FINISTERE 3 Didier LE GAC

FINISTERE 4 Sandrine LE FEUR

FINISTERE 5 Graziella MELCHIOR

FINISTERE 6 Richard FERRAND

FINISTERE 7 Liliane TANGUY

FINISTERE 8 Erwan Balanant

FRANCAIS DE L’ETRANGER 1 Rolland LESCURE

FRANCAIS DE L’ETRANGER 2 Paola FORTEZA

FRANCAIS DE L’ETRANGER 4 Pieyre Alexandre ANGLADE

FRANCAIS DE L’ETRANGER 5 Samantha CAZEBONNE

FRANCAIS DE L’ETRANGER 6 Joachim SON FORGET

FRANCAIS DE L’ETRANGER 7 Frédéric PETIT

FRANCAIS DE L’ETRANGER 8 Florence DRORY

FRANCAIS DE L’ETRANGER 9 Augustin AUGIER (démenti)

FRANCAIS DE L’ETRANGER 10 Amal Amélia LAKRAFI

FRANCAIS DE L’ETRANGER 11 Anne GENETET

GARD 1 Françoise DUMAS

GARD 2 Marie SARA

GARD 3 Anthony CELLIER

GARD 4 Annie CHAPELIER

GARD 5 Olivier GAILLARD

GERS 1 Jean-René CAZENEUVEGERS 2 Christophe SOCCIO

GIRONDE 1 Dominique DAVID

GIRONDE 2 Catherine FABRE

GIRONDE 3 Marik FETOUH

GIRONDE 4 Aziz SKALLI BOUAZIZA

GIRONDE 5 Benoit SIMIAN

GIRONDE 6 Eric POULLIAT

GIRONDE 7 Bérangère COUILLARD

GIRONDE 8 Sophie PANONACLE

GIRONDE 9 Sophie METTE

GIRONDE 10 Florent BOUDIE

GIRONDE 11 Véronique HAMMERER

GIRONDE 12 Christelle DUBOS

GUADELOUPE 1 Olivier SERVA

HAUT RHIN 1 Stéphanie VILLEMIN

HAUT RHIN 3 Patrick STRIBY

HAUT RHIN 4 Aurélie TACQUARD

HAUTE CORSE 1 Francois ORLANDI

HAUTE CORSE 2 Francis GIUDICI

HAUTE GARONNE 1 Pierre CABARE

HAUTE GARONNE 2 Jean-Luc Lagleize

HAUTE GARONNE 3 Corinne VIGNON

HAUTE GARONNE 4 Mickael NOGAL

HAUTE GARONNE 6 Monique IBORRA

HAUTE GARONNE 7 Elisabeth TOUTUT-PICARD

HAUTE GARONNE 9 Sandrine MORCH

HAUTE GARONNE 10 Sebastien NADOT

HAUTE LOIRE 1 Cécile Gallien

HAUTE LOIRE 2 Pierre ETEOCLE

HAUTE MARNE 1 Bérangère ABBA

HAUTE MARNE 2 Vincent BERTHET

HAUTE SAONE 1 Barbara BESSOT BALLOT

HAUTE SAVOIE 1 Véronique RIOTTON

HAUTE SAVOIE 2 Frédérique LARDET

HAUTE SAVOIE 3 Guillaume GIBOUIN

HAUTE SAVOIE 4 Laura DEVIN

HAUTE SAVOIE 5 Marion LENNE

HAUTE SAVOIE 6 Xavier ROSEREN

HAUTE VIENNE 1 Sophie BEAUDOUIN-HUBIERE

HAUTE VIENNE 2 Jean Baptiste DJEBBARI

HAUTE VIENNE 3 Marie-Ange MAGNE

HAUTES ALPES 1 Pascale BOYER

HAUTES PYRENEES 1 Jean-Bernard Sempastous

HAUTES PYRENEES 2 Marie Agnes STARICKY

HAUTS DE SEINE 1 Isia KHALFI

HAUTS DE SEINE 2 Adrien TAQUET

HAUTS DE SEINE 3 Christine HENNION

HAUTS DE SEINE 4 Isabelle Florennes

HAUTS DE SEINE 6 Laurent ZAMECZKOWSKI

HAUTS DE SEINE 10 Gabriel ATTAL

HAUTS DE SEINE 11 Laurianne ROSSI

HAUTS DE SEINE 13 Frédérique DUMAS

HERAULT 1 Patricia MIRALLES

HERAULT 2 Stéphanie JANNIN

HERAULT 3 Coralie DUBOST

HERAULT 4 Jean-François ELIAOU

HERAULT 5 Philippe HUPPE

HERAULT 6 Isabelle VOYER

HERAULT 9 Patrick VIGNAL

ILLE ET VILAINE 1 Mustapha LAABID

ILLE ET VILAINE 2 Gaspard GANDZER

ILLE ET VILAINE 4 Gaël LE BOHEC

ILLE ET VILAINE 5 Christine CLOAREC

ILLE ET VILAINE 7 Valérie FRIBOLLE

ILLE ET VILAINE 8 Florian BACHELIER

INDRE 1 Emilie FARMAN

INDRE 2 Sophie GUERIN

INDRE ET LOIRE 1 Philippe CHALUMEAU

INDRE ET LOIRE 2 Daniel LABARONNE

INDRE ET LOIRE 4 Fabienne COLBOC

INDRE ET LOIRE 5 Sabine THILLAYE

ISERE 1 Olivier VERAN

ISERE 2 Jean-Charles COLAS-ROY

ISERE 3 Emilie CHALAS

ISERE 5 Catherine KAMOWSKI

ISERE 6 Cendra MOTIN

ISERE 7 Monique LIMON

ISERE 8 Caroline ABADIE

ISERE 9 Elodie Jacquier Laforge

LA REUNION 5 Léopoldine SETTAMA-VIDON

LA REUNION 7 Thierry ROBERT (mais condamné)

LANDES 2 Lionel CAUSSE

LANDES 3 Jean Pierre Louis STEINER

LOIR ET CHER 2 Jean-Luc BRAULT

LOIR ET CHER 3 Christine JAGUENEAU

LOIRE 2 Jean-Michel MIS

LOIRE 3 Valéria MUNTIAN

LOIRE 4 David KAUFFER

LOIRE 6 Julien BOROWCZYK

LOIRE ATLANTIQUE 1 François DE RUGY

LOIRE ATLANTIQUE 2 Valérie OPPELT

LOIRE ATLANTIQUE 3 Anne-France BRUNET

LOIRE ATLANTIQUE 4 Aude AMADOU

LOIRE ATLANTIQUE 6 Yves DANIEL

LOIRE ATLANTIQUE 7 Sandrine JOSSO

LOIRE ATLANTIQUE 8 Audrey DUFEU SCHUBERT

LOIRE ATLANTIQUE 10 Sophie ERRANTE

LOIRET 1 Stéphanie RIST

LOIRET 2 Emmanuel CONSTANTIN

LOIRET 3 Jihan CHELLY

LOIRET 4 Mélusine HARLE

LOIRET 5 David SIMONNET

LOIRET 6 Richard RAMOS

LOT 1 Sébastien MAUREL

LOT 2 Huguette TIEGNA

LOT ET GARONNE 1 Michel LAUZZANA

LOT ET GARONNE 2 Alexandre FRESCHI

LOT ET GARONNE 3 Olivier DAMAISIN

LOZERE 1 Francis PALOMBI

MAINE ET LOIRE 1 Matthieu ORPHELIN

MAINE ET LOIRE 2 Stella DUPONT

MAINE ET LOIRE 3 Anne BARRAULT

MAINE ET LOIRE 4 Laetitia SAINT-PAUL

MAINE ET LOIRE 5 Denis MASSEGLIA

MAINE ET LOIRE 6 Nicole DUBRE CHIRAT

MANCHE 1 Hervé HOUEL

MANCHE 2 Bertrand SORRE

MANCHE 3 Stéphane TRAVERT

MANCHE 4 Blaise MISLER

MARNE 2 Claire VERNET-GARNIER

MARNE 3 Eric GIRARDIN

MARNE 5 Bertrand TREPO

MARTINIQUE 1 Chantal MAGNANT

MARTINIQUE 3 Max ORVILLE

MAYENNE 3 Josselin CHOUZY

MEURTHE ET MOSELLE 3 Xavier PALUSZKIEWICZ

MEURTHE ET MOSELLE 4 Philippe BUZZI

MEURTHE ET MOSELLE 5 Marion BUCHET

MEUSE 1 Diana ANDRE

MEUSE 2 Emilie CARIOU

MORBIHAN 1 Hortense LE PAPE

MORBIHAN 2 Gérard PILLET

MORBIHAN 3 Nicole LE PEIH

MORBIHAN 4 Paul MOLAC

MORBIHAN 6 Jean-Michel JACQUES

MOSELLE 1 Belkhir BELHADDAD

MOSELLE 2 Ludovic MENDES

MOSELLE 3 Richard LIOGER

MOSELLE 4 Mathilde HUCHOT

NIEVRE 1 Perrine GOULET

NIEVRE 2 Patrice PERROT

NORD 1 Christophe ITIER

NORD 3 Christophe DI POMPEO

NORD 4 Brigitte LISO

NORD 5 Guillaume DEKONINCK

NORD 6 Charlotte LECOQ

NORD 7 Arnaud Verspieren

NORD 8 Catherine OSSON

NORD 9 Valérie PETIT

NORD 10 Sophie TAIEB

NORD 11 Laurent PIETRASZEWSKY

NORD 12 Valérie LHEUREUX

NORD 14 Julien LEMAITTE

NORD 15 Jennifer DE TEMMERMAN

NORD 17 Dimitri HOUBRON

NORD 18 Claire POMMEYROLE

NORD 20 Daniel ZIELINSKI

OISE 1 Denis FLOUR

OISE 2 Agnès THILL

OISE 3 Pascal BOIS

OISE 4 Emmanuelle BOUR POITRINAL

OISE 5 Fatima MASSAU

OISE 6 Carole BUREAU-BONNARD

OISE 7 Jean-Francois DARDENNE

ORNE 2 Ophélie LEROUGE

ORNE 3 Isabelle BOSCHER

PARIS 3 Stanislas GUERINI

PARIS 5 Benjamin GRIVEAUX

PARIS 8 Laetitia AVIA

PARIS 13 Hugues RENSON

PARIS 14 Valérie BOUGAULT

PARIS 16 Mounir MAHJOUBI

PAS DE CALAIS 1 Bruno Duvergé

PAS DE CALAIS 4 Thibault GUILLY

PAS DE CALAIS 5 Jean Pierre PONT

PAS DE CALAIS 6 Brigitte BOURGUIGNON

PAS DE CALAIS 8 Benoit POTTERIE

PAS DE CALAIS 9 Stéphane SAINT ANDRE (refus)

PAS DE CALAIS 10 Laurence DESCHANEL

PAS DE CALAIS 11 Anne ROQUET

PAS DE CALAIS 12 Coralie REMBERT

PUY DE DOME 1 Valérie THOMAS

PUY DE DOME 2 Mohand HAMOUMOU

PUY DE DOME 3 Laurence Vichnievsky

PUY DE DOME 5 Sébastien GARDETTE

PYRENEES ATLANTIQUES 1 Josie PUEYTO

PYRENEES ATLANTIQUES 4 Loic CORREGE

PYRENEES ATLANTIQUES 5 Florence LASSERRE

PYRENEES ORIENTALES 1 Romain GRAU

PYRENEES ORIENTALES 4 Sebastien CAZENOVE

RHONE 1 Thomas RUDIGOZ

RHONE 2 Hubert JULIEN LAFERRIERE

RHONE 3 Jean-Louis TOURAINE

RHONE 4 Anne BRUGNERA

RHONE 5 Blandine BROCART

RHONE 6 Bruno BONNELL

RHONE 7 Anissa KHEDHER

RHONE 9 Marion RIOU

RHONE 10 Thomas GASSILOUD

RHONE 11 Jean-Luc FUGIT

RHONE 12 Cyrille ISAAC-SYBILLE

RHONE 13 Danielle CAZARIAN

RHONE 14 Yves BLEIN

SAINT-MARTIN/SAINT-BARTHELEMY 1 Ines BOUCHAUT CHOISY

SAONE ET LOIRE 1 Benjamin DIRX

SAONE ET LOIRE 3 Rémy REBEYROTTE

SAONE ET LOIRE 5 Raphael GAUVAIN

SARTHE 1 Damien PICHEREAU

SARTHE 2 Aurélie PEROT

SARTHE 3 Pascale FONTENEL PERSONNE

SARTHE 5 Willy COLIN

SAVOIE 4 Patrick MIGNOLA

SEINE ET MARNE 1 Aude Luquet

SEINE ET MARNE 2 Valérie PETIT

SEINE ET MARNE 4 Emmanuel MARCADET

SEINE ET MARNE 6 Laetitia MARTIG DECES

SEINE ET MARNE 7 Rodrigue KOKOUENDO

SEINE ET MARNE 8 Jean-Michel FAUVERGUE

SEINE ET MARNE 10 Stéphanie DO

SEINE ET MARNE 11 Amandine RUBINELLI

SEINE MARITIME 1 Damien ADAM

SEINE MARITIME 2 Annie VIDAL

SEINE MARITIME 3 William Vladimir TCHAMAHA PATIPE

SEINE MARITIME 6 Philippe DUFOUR

SEINE MARITIME 8 Béatrice DELAMOTTE

SEINE MARITIME 9 Stéphanie KERBARH

SEINE MARITIME 10 Xavier BATUT

SEINE SAINT-DENIS 2 Véronique AVRIL

SEINE SAINT-DENIS 3 Patrice ANATO

SEINE SAINT-DENIS 4 Prisca THEVENOT

SEINE SAINT-DENIS 5 Malika MAALEM

SEINE SAINT-DENIS 6 Alexandre AIDARA

SEINE SAINT-DENIS 7 Halima MENNOUDJ

SEINE SAINT-DENIS 8 Sylvie CHARRIERE

SEINE SAINT-DENIS 9 Jeanne DROMARD

SEINE SAINT-DENIS 10 Billel OUADAH

SEINE SAINT-DENIS 11 Elsa WANLIN

SEINE SAINT-DENIS 12 Stéphane TESTE

SOMME 1 Nicolas DUMONT

SOMME 2 Barbara POMPILI

SOMME 4 Jean Claude LECLABART

SOMME 5 Thierry VINDEVOGEL

TARN 2 Marie-Christine VERDIER JOUCLAS

TARN 3 Jean TERLIER

TARN ET GARONNE 1 Pierre Mardegan

TERRITOIRE DE BELFORT 2 Bruno KERN

VAL D’OISE 1 Isabelle MULLER-QUOY

VAL D’OISE 2 Guillaume VUILLETET

VAL D’OISE 4 Naima MOUTCHOU

VAL D’OISE 5 Fiona LAZAAR

VAL D’OISE 7 Dominique DA SILVA

VAL D’OISE 8 François PUPPONI

VAL D’OISE 9 Zivka PARK

VAL D’OISE 10 Aurélien TACHE

VAL DE MARNE 1 Frédéric DESCROZAILLE

VAL DE MARNE 3 Laurent SAINT MARTIN

VAL DE MARNE 5 Nadine RET

VAL DE MARNE 6 Guillaume GOUFFIER CHA

VAL DE MARNE 7 Jean-Jacques BRIDEY

VAL DE MARNE 8 Jennifer DOUIEB NAHON

VAL DE MARNE 10 Sheerazed BOULKROUN

VAL DE MARNE 11 Albane GAILLOT

VAR 1 Mourad BOUDJELLAL (démenti)

VAR 2 Cécile MUSCHOTTI

VAR 3 Alexandre ZAPOLSKI

VAR 4 Solveig SEREINE MAUBORGNE

VAR 6 Valérie GOMEZ-BASSAC

VAR 7 Emilie GUEREL

VAR 8 Fabien MATRAS

VAUCLUSE 1 Jean-Francois CESARINI

VAUCLUSE 2 Sonia STRAPELIAS

VAUCLUSE 3 Brune POIRSON

VAUCLUSE 4 Anthony ZILIO

VAUCLUSE 5 Jean VIARD

VENDEE 3 Stéphane BUCHOU

VENDEE 5 Pierre HENRIET

VIENNE 1 Jacques Savatier

VIENNE 2 Sacha HOULIE

VIENNE 3 Jean-Michel CLEMENT

VOSGES 1 Alisson HAMELIN

VOSGES 2 Christine URBES

VOSGES 3 Claude THIRARD

VOSGES 4 Raynald MAGNIEN COEURDACIER

YONNE 1 Paulo DA SILVA MOREIRA

YONNE 2 Jean-Yves CAULLET

YONNE 3 Michèle CROUZET

YVELINES 1 Didier BAICHERE

YVELINES 2 Jean-Noël Barrot

YVELINES 3 Béatrice PIRON

YVELINES 4 Marie LEBEC

YVELINES 5 Yael BRAUN-PIVET

YVELINES 6 Natalia POUZYREFF

YVELINES 7 Michèle de Vaucouleurs

YVELINES 8 Khadija MOUDNIB

YVELINES 10 Aurore BERGE

YVELINES 11 Nadia HAI

YVELINES 12 Florence GRANJUS



Première publication : 11/05/2017