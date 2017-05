Maroc : plus de deux millions de spectateurs attendus au festival Mawazine

Le festival de musique Mawazine s'ouvre vendredi à Rabat. Pour cette 16e édition, une centaine de groupes internationaux, africains ou orientaux et plus de deux millions de spectateurs sont attendus jusqu'au 20 mai.

C'est reparti pour Mawazine, l'un des plus grands festivals internationaux de musique. Le rendez-vous marocain des musiques du monde accueillera cette année encore plus de deux millions de spectateurs et une centaine de groupes du 12 au 20 mai à Rabat.

Pour sa 16e édition, c’est la pop star britannique Ellie Goulding qui ouvrira les réjouissances dans la catégorie "scène internationale". Défileront également le rappeur américain Wiz Khalifa, l'ex-chanteuse des Fugees Lauryn Hill, le très bling-bling rappeur français Booba, le célèbre musicien new-yorkais Nile Rodgers ou encore Rod Stewart, le septuagénaire chanteur de "Da Ya Think I'm Sexy?, pour la clôture.

Sur la scène "africaine", au pied de la Kasbah des Oudayas, à l'embouchure du fleuve Bouregreg, l'Ivoirien Alpha Blondy, le couple malien Amadou et Mariam ou encore l'Angolais Bonga constitueront les principales têtes d'affiches.

Le théâtre Mohammed V accueillera deux concerts de Charles Aznavour, mais aussi des concerts "découverte" du danseur et chorégraphe espagnol Rafael Amargo ou de la diva péruvienne Susana Baca.

Sécurité renforcée

"La moitié de la programmation est consacrée aux artistes et chanteurs du royaume", se sont félicités les organisateurs. Il s'agit notamment de Asma Lamnawar, Hatim Ammor, Latifa Raafat, Fatima Tabaamrant, Hamid el-Kasri, Zina Daoudia ou encore Saida Charaf.

Les chanteurs libanais Fares Karam, Najwa Karam, Nawal al-Zoghbi, ainsi que la star égyptienne Tamer Hosny se produiront sur la scène "orientale".

Huit artistes venus des îles "rendront hommage à leurs traditions musicales" tandis que des troupes de rue sillonneront les grandes artères de la capitale marocaine.

En 2016, le festival Mawazine Rythmes du monde avait réuni 2,6 millions de spectateurs, selon ses organisateurs.

Un important dispositif de sécurité a été mis en place pour Mawazine, qui ouvre la saison des festivals musicaux du royaume, dont ceux des musiques sacrées de Fès et de Gnaoua d'Essaouira.



AFP

Première publication : 12/05/2017