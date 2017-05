Fête de l'Europe : comment fonder une citoyenneté européenne ?

La 12e édition de la Fête de l'Europe, qui se tient à Paris jusqu'au 14 mai, est l'occasion de questionner le relation entre Europe, culture et citoyenneté.

La douzième édition de la Fête de l'Europe se tient jusqu'au 14 mai à Paris. France 24 est partenaire de cet événement, avec deux débats organisés en direct et en public samedi 13 mai, sur le parvis de l'Hôtel de ville de Paris.

Premier débat : "Célébrons la culture et la citoyenneté européenne"

L'UE fait vivre les artistes et créateurs en soutenant le cinéma et l’exception culturelle, notamment face aux majors américaines. Elle fait connaître la culture du continent et prodigue une aide financière indispensable. Pour rapprocher les citoyens de l'Europe, il reste encore beaucoup à faire, mais des programmes comme Erasmus, qui rapprochent les cultures et les hommes, ont démontré leur succès, comme en témoignent les nombreux "bébés Erasmus".

Fête de l'Europe : débat culture et citoyenneté

Avec les eurodéputés Maria Joao Rodrigues (Portugal), du groupe Socialistes et démocrates, André Lamassoure (France), du Parti populaire européen, et Stelios Kouloglou (Grèce), de la Gauche unitaire européenne.

Deuxième débat : "Conjuguer l’Europe au futur : vers une Union à plusieurs vitesses ?"

L’UE est entrée dans une zone de turbulences après le Brexit et la montée des populismes en Europe. Mais l'élection française et la victoire d’Emmanuel Macron, après les scrutins aux Pays-Bas et en Autriche, marquent un signe d’espoir pour l’idée européenne et de refus de l’extrême droite. Comment refonder l’Europe et faire face aux enjeux économiques, sécuritaires, migratoires du continent ? Une intégration européenne plus poussée permettrait-elle de donner plus force à chacun des États en termes de croissance, de création d’emploi, de lutte contre le terrorisme ? Comment relancer le volet d’une Europe sociale trop longtemps oubliée ?

Fête de l'EUrope : débat sur l'avenir de l'UE

Avec Frans Timmermans, Premier vice-président de la Commission européenne, et Guy Verhofstadt, président du groupe Libéraux et démocrates au Parlement européen.

Une émission présentée par Caroline de Camaret (France 24) et Dominique Baillard (RFI)

Première publication : 13/05/2017