La France insoumise lance sa campagne des législatives pour "gouverner"

La France insoumise s'est réunie samedi à Villejuif, près de Paris, pour lancer sa campagne des législatives. Soutenu par plusieurs personnalités, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon a un objectif : gouverner en cohabitation avec Emmanuel Macron.

Rêvant de "mettre en échec la politique macroniste" du nouveau président, la France insoumise s'est réunie samedi 12 mai dans une ambiance joyeuse pour sa convention nationale en vue des législatives. Elle se donne pour mission d'imposer une cohabitation au président élu Emmanuel Macron tout en créant le renouvellement politique.

Saluant la "France de tous les visages, tous les métiers, couleurs de cheveux, d'yeux et même de peau", le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, s'est lancé dans un vibrant plaidoyer en faveur d'une classe politique changée en profondeur, lors du discours de clôture de la journée.

Exprimant sa "fierté" devant la diversité des candidatures au scrutin des 11 et 18 juin, il a appelé à remporter la bataille des législatives avec l'objectif de "gouverner le pays en constituant une nouvelle majorité".

"Nous le pouvons, c'est à portée de main, que viennent les jours heureux!", a déclaré celui qui se présente à Marseille face au baron socialiste, Patrick Mennuci, tout en louant la période de cohabitation entre Jacques Chirac et LionelJospin : "un des moments les plus positifs de la vie de l'économie française".

Humoristes, intellectuels et sportifs insoumis

Lors de cette toute première convention nationale, plusieurs personnalités qui porteront les couleurs du mouvement aux législatives ont successivement pris la parole.

"Je veux me battre, passer le cap de l'engagement parce que le soutien c'est bien", mais "j'ai envie de passer à l'action", a déclaré Gérald Dahan, candidat dans la 10e circonscription des Hauts-de-Seine, fief du maire UDI d'Issy-les-Moulineaux André Santini. L'animateur de radio et imitateur de 43 ans soutient Jean-Luc Mélenchon depuis 2016.

La championne du monde de kick-boxing Sarah Soilihi est, quant à elle, candidate dans la 3e circonscription des Bouches-du-Rhône : "On me présente souvent comme la combattante de La France insoumise, mais, moi, j'ai choisi d'aller sur le ring, de me prendre des coups. Pour moi, les combattants, c'est vous, les gens qui se battent au quotidien", a-t-elle dit.

"Engagez-vous pour votre planète, pour votre France à vous, et votez pour les députés de La France insoumise", a-t-elle poursuivi sous les applaudissements nourris de la salle. "Ensemble, nous sommes invincibles les amis: courage, force et honneur!"

François Ruffin, journaliste-réalisateur; Leila Chabi, cofondatrice du collectif Jeudi Noir, Juan Branco, conseiller juridique de Wikileaks; Rémy Garnier, l’ancien inspecteur des impôts tombeur Jérôme Cahuzac… À l'instar du président élu Emmanuel Macron, la France insoumise mise égaleent beaucoup sur la société civile pour sa campagne.

Geste en faveur des communistes

Quatre jours après l'échec des discussions entre La France insoumise et le Parti communiste en vue d'un accord pour des candidatures communes, la réunion s'est ouverte sur un geste de bonne volonté.

"Le comité électoral a décidé que nous ne présenterions pas de candidats là où des communistes sortants ont adressé leur parrainage à Jean-Luc Mélenchon", a déclaré son directeur de campagne, Manuel Bompard.

Cette déclaration intervient alors que, après des mois d'une entente fragile, le Parti communiste et La France insoumise ont renoncé à trouver un accord pour les législatives, un échec dont les états-majors se rejettent mutuellement la responsabilité.

