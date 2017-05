Foot européen : Chelsea titré, la Juventus et Monaco doivent patienter

Dès vendredi soir, Chelsea a officialisé le 6e titre de champion d'Angleterre de son histoire en s'imposant sur la pelouse de WBA. Monaco et la Juventus, eux, devront patienter quelques jours de plus pour les célébrations.

• Premier League : Chelsea décroche le Graal

Il n'aura fallu qu'un petit but, signé Batshuayi, pour que Chelsea aille chercher son sixième titre de champion d'Angleterre, dès vendredi soir, à West Bromwich Albion (0-1). Avec 87 points et deux rencontres à jouer, les hommes d'Antonio Conte ne peuvent désormais plus être rattrapés.

Derrière, Tottenham pointe en effet à sept longueurs, et ce malgré un probant succès face à Manchester United (2-1). Les Spurs, eux, finiront deuxièmes de cette Premier League. La lutte pour le podium, en revanche, continue de battre son plein. Liverpool, vainqueur à West Ham (4-0), devance toujours Manchester City, qui l'a emporté face à Leicester (2-1).

• Liga : statu quo entre le Real et le Barça

Décidément, la Liga se refuse toujours à livrer son verdict. Porté par un Neymar de feu, auteur d'un triplé, le FC Barcelone a corrigé Las Palmas (1-4), mais sans toutefois parvenir à creuser l'écart sur le Real Madrid, qui a parfaitement géré la réception du FC Séville (4-1). Les deux équipes sont toujours à égalité en tête, mais si les Catalans devancent leurs rivaux madrilènes à la différence de but, les Merengue ont une rencontre en retard à jouer.

Derrière l'inatteignable duo, l'Atletico Madrid est désormais certain de compléter le podium. Griezmann et ses coéquipiers n'ont été chercher qu'un nul sur la pelouse du Bétis (1-1) ; suffisant pour clore la saison dans les clous de l'objectif fixé en août dernier.

• Serie A : corrigée par la Roma, la Juve doit patienter

Quelques jours après être allé chercher la qualification pour la finale de la Ligue des champions devant son public, la Juventus Turin n'a pas vraiment dû apprécier son retour aux joutes nationales. Bousculés et battus sur la pelouse de l'AS Rome (3-1), les Bianconeri ont manqué l'occasion de célébrer un nouveau titre national au soir de la 36e journée. Battue par son grand rival de ces dernières années, la Juve reste tout de même largement en position de concrétiser sa belle saison, puisqu'elle compte quatre longueurs d'avance à deux journées de la fin.

Pour la Roma, en revanche, la soirée est particulièrement satisfaisante : non seulement la Louve prive la Juve d'un sacre anticipé, mais elle repasse surtout devant le Napoli, qui avait récupéré la deuxième place un peu plus tôt à la faveur d'un carton sur la pelouse du Torino (0-5).



• Ligue 1 : Monaco fait un pas de plus, le PSG ne lâche rien

Large vainqueur de Lille à Louis-II (4-0), l'AS Monaco a fait un immense pas vers le titre de champion de France. Malgré la démonstration du PSG à Saint-Étienne (0-5), les Monégasques comptent toujours trois points d'avance en tête du championnat de France au soir de la 37e et avant-dernière journée alors qu'il leur reste un match en retard à disputer, le 17 mai face à Saint-Étienne. Une date à retenir, puisqu'elle pourrait bien consacrer le club princier au sommet du foot français.

Derrière l'infatigable duo, l'Olympique Lyonnais a fait le job à Montpellier (1-3) et assure donc sa quatrième place, juste derrière Nice, qui était déjà en vacances face à Angers (0-2). Et dans la course à la Ligue Europa, le choc des prétendants entre les Girondins de Bordeaux et l'Olympique de Marseille a accouché d'un match nul (1-1) qui permet aux Marseillais de conserver la 5e place du classement.

Première publication : 14/05/2017