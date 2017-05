Bourses : les troubles politiques de Trump coûtent très cher aux super-riches

La réaction négative des Bourses mondiales aux scandales qui entourent la présidence Trump ont coûté 35 milliards de dollars aux plus riches sur une journée.

Super-riches de tous les pays, unissez-vous ! Donald Trump vous spolie... À son corps défendant, certes, mais les scandales politiques qui s'enchaînent, jour après jour à la Maison Blanche, ont fini par coûter cher aux multimilliardaires.

La valeur des avoirs en Bourse des 100 plus grandes fortunes a fondu de 35 milliards de dollars sur une seule journée, mercredi 17 mai, a constaté Bloomberg, l'agence américaine d'information économique et financière.

Le Dow Jones, le principal indice boursier américain, a perdu 300 points sur la journée, la plus forte baisse depuis septembre 2016. Une impressionnante chute due largement à l'inquiétude des investisseurs quant à l'issue des affaires auxquelles le président américain doit faire face.

Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook, est celui a le plus perdu. L'action du réseau social a perdu, mercredi, plus de 3 % de sa valeur, ce qui correspond à une perte de plus de deux milliards de dollars pour la cinquième fortune mondiale.

Le multimilliardaire mexicain Carlos Slim, le PDG d'Amazon Jeff Bezos, et l'homme le plus riche au monde Bill Gates ont tous perdu plus d'un milliard de dollars lors de cette journée noire.

Des pertes qui ne sont pas définitives, puisqu'elles correspondent à la dépréciation de leurs avoirs boursiers. Une ou deux séances à la hausse sur les marchés financiers devraient suffire à les renflouer. Mais cet épisode a souligné que Donald Trump n'est pas le seul milliardaire qui a beaucoup à perdre dans cette histoire.

