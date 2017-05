Plus de 2 000 migrants secourus au large de la Libye

Environ 2 300 migrants ont été secourus au large de la Libye dans la seule journée de jeudi. Ils doivent débarquer dans les prochains jours dans le sud de l'Italie, mais pas en Sicile, où se tient la semaine prochaine un sommet du G7.

Ils se trouvaient à bord de 10 petites embarcations en bois et 12 canots pneumatiques. Quelques 2 300 migrants ont été secourus, jeudi 18 mai, au large de la Libye par des navires des gardes-côtes italiens, qui coordonnent les secours dans cette zone, des navires militaires et des navires humanitaires affrétés par des ONG.

Le Prudence de Médecins sans frontières (MSF) avait ainsi 770 personnes à bord jeudi soir, dont de nombreux jeunes enfants, le plus petit étant âgé de seulement six semaines. L'Aquarius de SOS Méditerranée et MSF a recueilli 560 personnes et le Phoenix de l'ONG maltaise Moas, 360.

Depuis le début de l'année, l'Italie a enregistré l'arrivée de plus de 45 700 migrants sur ses côtes, soit une hausse de plus de 30 % par rapport à la même période l'année dernière, selon un bilan du ministère de l'Intérieur qui ne prend pas en compte les migrants secourus jeudi.

Pas de débarquement en Sicile

Mais au moins 1 229 personnes ont trouvé la mort au large de la Libye en 2017, selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), soit une pour 39 personnes secourues.

Pour l'Italie, l'arrivée des migrants secourus jeudi et ceux susceptibles de l'être dans les prochains jours va poser un défi supplémentaire, en raison des mesures de sécurité autour du sommet du G7 qui se tient la semaine prochaine à Taormina, en Sicile. Jusqu'à la fin du sommet, les autorités ont interdit les arrivées de migrants dans les ports siciliens, où débarquent en général plus de deux tiers des nouveaux arrivants. Ce sont donc les ports du sud de la péninsule ou de Sardaigne qui seront mis à contribution.

Première publication : 18/05/2017