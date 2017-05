New York : une voiture renverse des piétons à Times Square, un mort et des dizaines de blessés

Une voiture a renversé des piétons, jeudi en fin de matinée, sur Times Square à New York, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant au moins un mort et 23 blessés selon les pompiers.

Jeudi 18 mai en fin de matinée, à New York, une voiture a renversé des piétons sur Times Square, l'une des places les plus fréquentées au monde, faisant au moins un mort et 23 blessés selon les pompiers, dans ce qui s'apparente à un accident.

#BREAKINGNEWS : un véhicule fonce sur la foule à #TimesSquare. Plusieurs blessés. 1 mort. Bilan non définitif. Raison inconnue. #USA pic.twitter.com/xiRXveYZ67 — Julien Bahloul (@julienbahloul) 18 mai 2017

La victime est une jeune femme de 18 ans, a indiqué la police.

La voiture est montée sur le trottoir et a parcouru trois pâtés de maisons avant de terminer sa course dans un poteau de signalisation et de prendre feu, selon des responsables de la ville de New York.

Un photographe de l'AFP, qui se trouvait tout près du lieu de l'accident, a vu le véhicule débouler à toute allure sur la place où se trouvaient de nombreux touristes, sous un soleil radieux. "Il y avait des gens par terre", et "des gens qui pleuraient", a-t-il indiqué. Il a dit avoir vu une femme dont le visage était recouvert d'un linge blanc, sans pouvoir confirmer s'il s'agissait de la victime décédée évoquée par les pompiers.

"Un accident" selon la police

La police new-yorkaise a confirmé qu'il s'agissait selon les informations "préliminaires" d'"un accident".

Un #TimesSquare vide. Les lieux ont été évacués après qu'une voiture a foncé sur la foule #NewYork pic.twitter.com/gEEtosO5ge — Charlotte Oberti (@C_Oberti) 18 mai 2017

Le conducteur, qui a été interpellé (voir la vidéo ci-dessous), avait déjà été arrêté deux fois pour conduite en état d'ivresse, selon la police. Le chauffard était un ex-militaire avec un casier judiciaire, a de son côté indiqué le maire de New York.



Vidéo d'un témoin présent à Times Square (cc @p_huddy913), où l'on voit le chauffard présumé arrêté par la police #TimesSquare @LCI pic.twitter.com/ohIbgvZku2 — Yohan Roblin (@yohanroblin) 18 mai 2017

Avec AFP

Première publication : 18/05/2017