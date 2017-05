Emmanuel Macron déterminé à poursuivre l'engagement militaire au Mali

Le président français Emmanuel Macron, au Mali pour rencontrer les forces françaises de l'opération Barkhane, s'est inscrit dans la continuité de l'action française au Sahel, après s'être entretenu avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta.

Dans les pas de François Hollande... en accélérant la cadence. Le président français Emmanuel Macron a affirmé, vendredi 19 mai, à son homologue malien Ibrahim Boubacar Keïta la "détermination de la France qui continuera à être engagée à vos côtés" dans la lutte contre le terrorisme. Une promesse de continuité faite à l'occasion de son premier déplacement sur le continent africain.

Cette visite au Mali concrétise un engagement de campagne d'Emmanuel Macron. Il avait annoncé qu'en cas de victoire, il se rendrait au plus vite auprès des troupes françaises engagées au sol dans la lutte contre le terrorisme.

Avant de se rendre auprès des 3 500 soldats français de l'opération Barkhane - appelée Serval jusqu'en 2014 -, Emmanuel Macron s'est entretenu avec le président malien Ibrahim Boubacar Keïta sur la situation dans le pays et la région du Sahel.

"Peut-être une troisième Guerre mondiale"

Le dirigeant malien a reconnu, lors de la conférence de presse commune, la gravité de la situation, comparant son pays à l'un des principaux "champs de bataille de ce qui est peut-être une troisième Guerre mondiale qui ne veut pas dire son nom".

"Le problème est en effet loin d'être réglé, car la nature du danger a changé", souligne Jean-Karim Fall, spécialiste des questions internationales à France 24. Il rappelle qu'après quatre ans d'engagement militaire français sur le terrain, les groupes terroristes ont "essaimé un peu partout dans le pays après avoir été chassés des villes du nord du pays".

Les attaques de ces jihadistes ont aussi commencé à viser des zones - comme le centre du Mali et la frontière avec le Niger - jusqu'à présent épargnées. Cette volonté d'étendre géographiquement le conflit s'est traduite, en mars 2017, par le regroupement de plusieurs mouvements terroristes au sein d'un nouveau groupe, baptisé Nusrat al-Islam wal-Muslimin ("Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans").

Soldats allemands

Dans ces conditions, la continuité de la stratégie militaire initiée par François Hollande suffira-t-elle ? Emmanuel Macron a tenu à préciser qu'il comptait accélérer l'effort pour lutter cette menace terroriste. L'une de ses priorités est d'impliquer davantage d'autres acteurs, qu'il soit africains ou européens. Le président français a ainsi demandé à son homologue malien d'organiser une réunion des pays du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad) à laquelle il assisterait personnellement pour élaborer une stratégie commune. Il a aussi réitéré sa demande que d'autres pays - et tout particulièrement l'Allemagne - renforcent leur présence dans la région.

Il doit d'ailleurs, plus tard dans la journée, rendre aussi visite aux militaires allemands, qui sont déjà plus d'un millier, après avoir passé près de six heures avec les soldats français.

Première publication : 19/05/2017