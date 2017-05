Vidéo : en Inde, la guerre aux "superbactéries" est déclarée

C’est un fléau de santé publique. D’après l’ONU, les "superbactéries", ces bactéries qui résistent aux antibiotiques, représentent la "plus grande menace mondiale" à venir en termes de santé. D’ici 2050, elles pourraient provoquer la mort de dix millions de personnes par an... En Inde, la situation est alarmante : les "superbactéries" s’y multiplient à grande vitesse au point que certains nouveau-nés naissent avec. Reportage de nos correspondants, Mandakini Gahlot et Alban Alvarez.

En Inde, pays où les conditions d'hygiène sont souvent mauvaises, les antibiotiques sont très fréquemment utilisés. Dans les pharmacies, on se les procure sans ordonnance. Que l’on se rende chez le docteur ou dans un hôpital, ils sont systématiquement prescrits. Dans les élevages, les volailles en sont gavées. Tous ces facteurs ont favorisé le développement de résistances aux antibiotiques. Désormais, de plus en plus d’infections que l’on savait soigner sont devenues difficiles à traiter.

Lorsqu’en 2009, un patient suédois ayant voyagé en Inde s’est révélé porteur de la NDM-1 (New-Delhi métallo-beta-lactamase 1), une superbactérie particulièrement tenace, les spécialistes de santé du monde entier ont commencé à se préoccuper du problème. Un problème dont le gouvernement indien, des années durant, a refusé de considérer la gravité, préférant pratiquer la politique de l’autruche, notamment par peur de nuire au tourisme médical, activité florissante dans le pays.

En attendant, la NDM-1 n’a cessé d’évoluer. L’hôpital d’Alighar, à trois heures de route de New Delhi, a ainsi été le théâtre d'un mal mystérieux pendant plusieurs années. De nombreux patients succombaient malgré les traitements qui leur étaient administrés. Des nouveau-nés décédaient en dépit des soins apportés, car ils étaient déjà résistants aux antibiotiques. C’est en analysant les eaux usagées de l’établissement de santé que le Dr Asadullah Khan a découvert la présence d’une nouvelle souche NDM, plus agressive que l’originale.

Course contre la montre planétaire

Le sous-continent indien est devenu un foyer d’où les "superbactéries" se répandent à travers la planète. Aujourd’hui, on ne connaît aucun moyen de stopper leur prolifération. Différents types de NDM ont été recensés à travers le monde : en France et dans d’autres pays d’Europe, aux États-Unis, dans les pays du Golfe, en Afrique…

Fin février, pour la première fois, l’OMS (Organisation mondiale de la santé) a tiré la sonnette d’alarme et publié une liste de douze bactéries ayant développé une résistance aux antibiotiques et nécessitant en urgence de trouver de nouveaux traitements. D’ici quelques années, certaines maladies telles que la salmonellose, la pneumonie, la tuberculose, les infections urinaires ou encore les ulcères gastriques pourraient devenir impossible à soigner.

Dans le sud de l’Inde, à Bangalore, une jeune start-up suscite de nombreux espoirs. Dans ses locaux ultramodernes, l’équipe de Bioworks espère développer une nouvelle génération d’antibiotiques qui viendraient à bout des "superbactéries"... Et gagner cette course contre la montre planétaire.

Par Mandakini GHALOT , Alban ALVAREZ