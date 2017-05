Foot européen : cinq ans après, le Real Madrid trône à nouveau sur l'Espagne

Week-end d'épilogues en Europe puisque le Real Madrid et la Juventus Turin, tous deux finalistes de la Ligue des champions, ont décroché leurs titres nationaux respectifs. La Premier League a également livré son verdict. Bilan.

• Liga : enfin, le Real Madrid a dit "33"

Jusqu'au bout, la Liga aura su préserver le suspense. Mais au soir de la 38e journée, le Real Madrid a su donner le coup de rein nécessaire et décrocher son 33e titre de champion d'Espagne, le premier depuis la saison 2011-12. Les Merengue n'ont pas tremblé à Malaga et ont assuré leur triomphe grâce à un net succès (2-0) et des buts signés Cristiano Ronaldo et Karim Benzema.

Soirée noire, donc, pour le FC Barcelone, double tenant du titre en Liga. Les Catalans tenteront de sauver leur saison en finale de la Coupe du Roi face à Alavès, le 27 mai prochain. Les hommes de LUis Enrique ont vécu une rencontre compliquée face à Eibar, qui a même un temps compté deux buts d'avance avant de craquer sur la fin (4-2).

Et de cette 38e et dernière journée de Liga, on retiendra également l'adieu de l'Atletico Madrid à Vicente Calderon. Enceinte mythique du football espagnol, elle a connu des adieux heureux, puisque les Colchoneros ont surclassé l'Athletic Bilbao (3-1) et sont donc directement qualifiés pour la prochaine Ligue des champions. À noter par ailleurs que Gijon, Osasuna et Grenade débuteront la saison prochaine à l'échelon inférieur.

• Premier League : Liverpool retrouve la C1, Arsenal loupe le coche

Terrible désillusion pour Arsenal, cinquième de la Premier League au soir de la 38e journée, et qui ne disputera donc pas la Ligue des Champions pour la première fois depuis la saison 1997-98. Les Gunners, qui ont battu Everton (3-1), disputeront la Ligue europa, puisque Liverpool a tenu bon à la quatrième place. Les Reds, victorieux de Middlesbrough (3-0), seront donc au rendez-vous des barrages.

En haut de tableau, le classement était déjà défini. Chelsea termine donc la saison en vainqueur (93 points), devant Tottenham (86 pts) et Manchester City (78 pts). La relégation est également actée pour Hull, Middlesbrough et Sunderland.

• Serie A : la Juventus, évidemment

Même la victoire de l'AS Roma n'aura pas suffi à faire vaciller cette intraitable Juventus Turin. Les Bianconeri, qui se sont baladés devant Crotone (3-0), ont décroché leur sixième Scudetto, le 33e de leur histoire. Comme un certain Real Madrid, également titré ce soir et que la Vieille Dame retrouvera en finale de C1 le 3 juin prochain.

Il reste une journée à disputer en Italie et la lutte se poursuit entre l'AS Rome et Naples, respectivement 2e et 3e du classement avec un point d'écart. En bas de tableau, les espoirs de Pescara et de Palerme se sont depuis bien longtemps envolés. La dernière place dans la charrette se disputera entre Crotone et Empoli.

• Ligue 1 : l'OM s'offre la Ligue Europa, Caen arrache son maintien

Si le podium de Ligue 1 était figé depuis un petit moment, la lutte a fait rage en bas de tableau mais également dans la course aux places européennes. Cinquième au coup d'envoi et longtemps muet face à Bastia, l'OM a finalement conservé son bien grâce à un but de l'inévitable Bafetimbi Gomis (1-0). Les Marseillais joueront donc la C3 la saison prochaine, puisqu'ils devancent Bordeaux, accroché à Lorient (1-1).

Les Lorientais, eux, terminent à la 18e place du classement et seront donc condamnés à jouer un barrage pour sauver leur place en L1. Ils devancent Nancy et Bastia, qui n'ont pas réussi à sauver leur siège parmi l'élite. Enfin, mention spéciale à Caen, qui a arraché la 16e place sur le fil en marquant face au PSG dans les tous derniers instants de leur match (1-1). Un but qui a permis aux Normands d'assurer un maintien encore improbable il y a quelques semaines.

• Bundesliga : le Bayern termine en fanfare, Dortmund reste en C1

Déjà assuré de remporter un nouveau titre de champion d'Allemagne, le Bayern Munich s'est offert une sortie royale sur la pelouse de son dauphin, le RB Leipzig. Menés 4-2 à dix minutes de la fin, Robben et ses coéquipiers ont arraché la victoire grâce à deux réalisations dans les arrêts de jeu (4-5).

Et du spectacle, il y en a également eu à Dortmund, où le Borussia a lutté face à un Werder Brême séduisant pour aller valider sa qualification directe pour la prochaine C1 (4-3). Hoffenheim, accroché par Augsbourg (0-0), jouera donc le tour préliminaire. À noter également que les relégations d'Ingoldstadt et de Darmstadt sont désormais officielles, au soir de la 34e et dernière journée.

Première publication : 21/05/2017