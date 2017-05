Emmanuel Macron recevra Vladimir Poutine au château de Versailles

Le président Emmanuel Macron recevra son homologue russe, Vladimir Poutine, au Grand Trianon à Versailles, le 29 mai, à l'occasion d'une exposition sur Pierre le Grand.

À l'occasion d'une exposition marquant 300 ans de relations diplomatiques entre la France et la Russie, Emmanuel Macron va recevoir Vladimir Poutine le lundi 29 mai.

Le nouveau président français et son homologue russe se rendront au Grand Trianon, à Versailles (Yvelines), pour cette exposition consacrée à la visite de Pierre le Grand en France en 1717 et réalisée en partenariat avec le musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg.

Ce sera la première visite du président russe à Paris depuis l'entrée en fonction d'Emmanuel Macron. Il avait salué l'élection de son homologue français, exhortant le successeur de François Hollande à "surmonter la méfiance mutuelle" entre la France et la Russie et à unir "leurs forces pour assurer la stabilité et la sécurité internationales".

Les deux dirigeants avaient eu leur premier entretien téléphonique le 18 mai, à l'initiative de Vladimir Poutine. Ils étaient alors convenus de "travailler ensemble sur des questions d'actualité internationale et régionale, y compris la lutte contre le terrorisme".

L'ambassadeur de Russie en France Alexandre Orlov a récemment estimé que le sujet "le plus brûlant" à traiter était la Syrie, notant que le nouveau président "semble plus déterminé que François Hollande".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 22/05/2017