"Searching for Syria" : le HCR lance un site d’informations sur la guerre en Syrie

À quoi ressemblait la Syrie avant la guerre ? Qu'est-ce qu'un réfugié ? L’Agence des Nations unies pour les réfugiés et Google ont lancé, lundi, un site Internet pour répondre aux questions les plus fréquentes sur la Syrie.

Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) a lancé, lundi 22 mai, un nouveau site Internet dédié à la situation en Syrie et aux réfugiés syriens, baptisé "Searching for Syria".

À quoi ressemblait la Syrie avant la guerre ? Que se passe-t-il en Syrie ? Qu'est-ce qu'un réfugié ? Où vont les réfugiés syriens ? Comment les aider ? Didactique et interactif, le site, réalisé en collaboration avec Google, tente de répondre aux cinq questions les plus posées par les internautes sur la crise des réfugiés syriens.

Cette plateforme immersive, qui est consultable en français, anglais, allemand et espagnol, et bientôt en arabe, contient de nombreux articles de fond, des vidéos et des images qui permettent à l’internaute de comprendre la situation d’un pays qui est entré dans sa sixième année de guerre.

"Il s’agit de donner la bonne information sur ce conflit pour déconstruire les mythes et lutter contre les idées préconçues sur ce qu’était la Syrie avant la guerre et sur les réfugiés", explique à France 24 Céline Schmitt, porte-parole du HCR.

"La plateforme est interactive et regroupe notamment des témoignages de réfugiés et des informations vérifiées par nos équipes sur le terrain, précise-t-elle. Il est également proposé de partager ces informations et de faire des dons, afin de financer les besoins humanitaires, alors que seuls 17 % des fonds nécessaires ont été reçus jusqu’à présent".

Première publication : 22/05/2017