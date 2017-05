"Manchester prise pour cible"

Au menu de cette revue de presse internationale, mardi 23 mai, l’explosion qui a fait au moins 22 morts à l’Arena de Manchester, à l’issue d’un concert d’Ariana Grande. La police britannique envisage un "possible" acte terroriste.

Le + : Recevez tous les matins la Revue de presse de France 24 sur votre iPhone ou sur tout autre mobile. Et également toujours sur votre PC en devenant fan sur Facebook…

L’explosion de cette nuit à l’Arena de Manchester fait la une de la presse britannique.

Le quotidien local Manchester Evening News titre: «Terreur à l’Arena». Le journal raconte comment des dizaines d’adolescents ont fui le concert en panique - le public d’Ariane Grande étant largement composé d'enfants et d'adolescents. «Carnage dans un concert pop», écrit The Scottish Daily Mail, qui montre lui aussi l’évacuation de l’une des victimes. Et c’est encore même jeune fille qui fait la une du Daily Mirror. Le tabloïd parle d’une «explosion suicide» - «suicide bomb» - un élément que les autorités britanniques n’ont toutefois pas confirmé pour le moment. Avec beaucoup plus de prudence, The Guardian parle de «meurtre» à Manchester, en rappelant que la ou les explosions de cette nuit surviennent dans un contexte d’alerte terroriste «très élevé» au Royaume-Uni.

The Guardian parle d’au moins une explosion, qui se serait produite à la fin du concert, vers 22h30, heure locale. Selon un témoin, cité par la journal, cette explosion aurait été si forte, que «tout le bâtiment en aurait été secoué». Le journal indique que 21000 personnes, environ, pourraient avoir assisté au concert - d’autres sources affirment que l’Arena de Manchester a une capacité de 18 000 places. The Guardian revient également sur l’élan de solidarité, qui s’est organisé cette nuit, dans la ville, et raconte comment des habitants, mobilisés sous le hashtag «roomformanchester», ont proposé spontanément des chambres libres, ou de raccompagner les gens chez eux. U n élan de solidarité qui rappelle celui qui s’était manifesté, on s’en souvient, le 13 novembre 2015 à Paris, lorsque les Parisiens avaient utilisé le hashtag «porteouverte».

Les médias britanniques ont recueilli énormément de témoignages. Le site de la BBC cite notamment le témoignage d’Andy, qui se trouvait dans l’entrée de la salle, dans le hall, où il attendait sa fille et sa femme. Il raconte avoir été littéralement projeté au sol par la puissance de l’explosion et décrit des scènes semblables, selon lui, à des «scènes de guerre». «Quand je me suis relevé, et que j’ai regardé autour de moi, raconte-t-il, il y a avait des corps partout. J’ai dû voir 20 ou 30 corps. Je ne saurais pas dire si les gens étaient morts, ils semblaient morts». Andy raconte qu’il a ensuite couru vers la salle, où il a réussi à retrouver sa famille. Sebastian, 19 ans, qui assistait au concert, raconte avoir entendu un énorme «bang», juste après qu’Ariana Grande a chanté sa dernière chanson.

Selon The Washington Post, qui cite deux sources anonymes au sein des services de renseignement américains, «des preuves trouvées sur place suggéreraient qu’il s’agit d’une attaque suicide». Le quotidien rappelle que si la nature terroriste de cette attaque était confirmée, alors il s’agirait du pire attentat commis sur le sol britannique depuis 2005 – lorsque 54 personnes avaient été tuées à Londres, dans le métro et dans des bus. L’attaque qui a visé le parlement en mars dernier a fait quant à elle quatre morts.

The Telegraph, la Première ministre Theresa May, qui a évoqué «une attaque terroriste épouvantable», a annoncé la suspension de la campagne pour les législatives, tandis que le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, a fait part de son soutien aux victimes. Le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, Twitter que Londres se tenait «aux côtés de Manchester». Beaucoup de réactions également en France, notamment à Paris, dont la maire, Anne Hidalgo, a posté ce message, également sur Twitter: «Twitter: «Je suis brisée. Je suis désolée, du plus profond de mon cœur. Je n’ai pas de mots». a assuré cette nuit surqueLondres se tenait «aux côtés de Manchester»Beaucoup de réactions également en France, notamment à Paris, dont la maire, Anne Hidalgo, a posté ce message, également sur: « #Paris est cette nuit aux côtés de #Manchester . Mes pensées vont aux victimes, à leurs familles et aux secours qui interviennent sur place». Une toute dernière réaction pour terminer, celle de la chanteuse Ariana Grande, sur: «Je suis brisée. Je suis désolée, du plus profond de mon cœur. Je n’ai pas de mots». Beaucoup de réactions, également, dès les premiers instants qui ont suivi l’explosion. Selon, la Première ministre Theresa May, qui a évoqué «une attaque terroriste épouvantable», a annoncé la suspension de la campagne pour les législatives, tandis que le leader des travaillistes, Jeremy Corbyn, a fait part de son soutien aux victimes. Le maire de la capitale britannique, Sadiq Khan,

Retrouvez tous les matins sur France 24 la (du lundi au vendredi, 6h23-7h10-10h40 heure de Paris) et la (du lundi au vendredi à 9h10 et 13h10). Suivez également tous les week-ends en multidiffusion la Revue des Hebdos. Revue de presse française (du lundi au vendredi, 6h23-7h10-10h40 heure de Paris) Revue de presse internationale (du lundi au vendredi à 9h10 et 13h10)Suivez également tous les week-ends en multidiffusion

Par Hélène FRADE