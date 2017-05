Le chômage en France reparti à la baisse en avril

Après s'être envolé en mars, le chômage est reparti à la baisse en avril. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a reculé de 1 %.

Le dernier mois de l'ère François Hollande a été bon sur le front de la lutte contre le chômage. Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité (catégorie A) a reculé de 1 % en avril pour s'établir à 3 471 800, soit 36 300 de moins que le mois précédent, a annoncé le ministère du Travail.

Ce retournement de la tendance n'efface qu'en partie la progression de mars, qui avait représenté la plus forte hausse mensuelle depuis septembre 2013, avec 43 700 inscrits supplémentaires.

La bonne nouvelle du mois d'avril confirme que la courbe du chômage s'est inversée sur un an. Depuis avril 2016, le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité a baissé de 1,6 %. Mais, en prenant en compte les chômeurs exerçant une activité réduite, l'évolution est moins flatteuse. Le total des inscrits dans les catégories A, B et C est en hausse de 2,6 %.

Il s'agit des premiers chiffres du chômage publiés depuis l'accession au pouvoir d'Emmanuel Macron, le 7 mai.

Avec Reuters

Première publication : 24/05/2017