Attentat de Manchester : Saffie-Rose, 8 ans, le visage de l'enfance fauchée

Plus de 24 heures après l'attentat de Manchester qui a fait au moins 22 morts, le visage de Saffie-Rose Roussos fait la une de tous les journaux britanniques. Âgée de 8 ans, la fillette est la plus jeune victime de l'attaque.

Avant d'aller au concert de son idole Ariana Grande, Saffie-Rose Roussos avait promis à ses copains de tout leur raconter. Mais la fillette de 8 ans ne retournera pas à l'école. Venue assister au concert de la star américaine, lundi 22 mai à la Manchester Arena, avec sa mère Lisa et sa sœur Ashlee, elle a été tuée par la puissante explosion qui a frappé vers 22 h 30, à la fin du spectacle où beaucoup d'enfants étaient présents accompagnés de leurs parents. Saffie-Rose fait partie des 22 morts.

Son visage fait, mercredi 24 mai, la une de nombreux journaux britanniques.

Le directeur d'école où était scolarisée Saffie-Rose décrit, dans le Telegraph, "une magnifique petite fille, dans les tous sens du terme (...) calme et modeste, particulièrement créative. Elle était aimée de tous et son énergie et sa gentillesse ne seront pas oubliées".

La mère et la sœur de Saffie-Rose sont toujours hospitalisées dans deux établissements distincts, pour des plaies liées à des éclats d’obus. D’après les médias britanniques, les parents de la petite fille sont propriétaires d’une poissonnerie et d’un restaurant de fish and chips, à Leyland, dans le comté du Lancashire.

Parmi les 59 blessés hospitalisés se trouvant dans un état grave, douze ont moins de 16 ans.

