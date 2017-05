Erdogan, Trump, Juncker : Macron fait son entrée sur la scène internationale

Emmanuel Macron entame, jeudi, à Bruxelles, une longue séquence diplomatique au cours de laquelle il rencontrera Donald Trump. Il se rendra ensuite au sommet de l'Otan jeudi, où il s'entretiendra avec Recep Tayyip Erdogan, puis au G7 ce week end.

Un emploi du temps bien rempli pour Emmanuel Macron. Le nouveau président français entame jeudi 25 mai, à Bruxelles, une séquence diplomatique de trois jours, au cours de laquelle il doit notamment rencontrer Jean-Claude Juncker, Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan et Vladimir Poutine. L'occasion pour le chef de l'État d'asseoir sa stature internationale et de tenter d'imprimer sa marque face aux États-Unis et à la Russie.

Le président déjeunera avec son homologue américain dans la capitale belge avant de participer à son premier sommet de l'Otan. "Les deux chefs d'État auront un échange sur les enjeux du sommet de l'Otan et du G7, un échange sur les crises régionales (Syrie, Ukraine, relations avec la Russie et la Corée du Nord) et sur les sujets bilatéraux", indique-t-on à l'Élysée. La question de l'accord de Paris sur le climat que Donald Trump a menacé de ne pas appliquer, suscitant l'inquiétude des autres pays signataires, sera aussi abordée.

#G7 : @WWFFrance appelle @EmmanuelMacron à se saisir de ce 1er grand rdv international pour honorer ses engagements→ https://t.co/8zt8J8igBb — WWF France (@WWFFrance) 24 mai 2017

La France "fidèle à ses alliances"

Il s'entretiendra également avec le président turc, Recep Tayyip Erdogan, en marge de la réunion de l'Alliance atlantique, s'envolera ensuite pour Taormina, en Sicile, où il assistera vendredi et samedi au G7.

Au mini-sommet de l'Otan, qui se tiendra jeudi après-midi, le chef de l'État devrait réaffirmer sa ligne "gaullo-mitterrandienne" qui passe selon lui par une France indépendante mais "fidèle à ses alliances".

La France devrait notamment donner son accord, avec l'Allemagne, à un rôle accru de l'Otan dans la lutte contre l'État islamique en Irak et en Syrie, comme le souhaitait Washington, selon quatre diplomates européens.

Prévus de longue date, ces deux sommets font figure de test pour l'ancien ministre de l'Économie, encore inconnu à l'international il y a quelques mois et qui reste relativement novice en matière de politique étrangère, à l'exception de l'Europe dont il a fait l'une des priorités de son quinquennat.

Un déficit que le chef d'État s'est efforcé de combler depuis son investiture le 14 mai dernier en multipliant les rencontres bilatérales, par exemple avec Angela Merkel, et les entretiens téléphoniques, notamment avec Vladimir Poutine.

Première rencontre avec Poutine

De retour à Paris, Emmanuel Macron recevra lundi Vladimir Poutine à Versailles à l'occasion de l'inauguration d'une exposition sur Pierre le Grand, marquant 300 ans de relations diplomatiques entre les deux pays.

Des relations mises à mal ces dernières années par le conflit en Syrie – où Moscou soutient Bachar al-Assad dont Paris souhaite le départ – et la guerre en Ukraine, où les séparatistes pro-russes bénéficient de l'appui du Kremlin. "Ce sera l'occasion, dans cette séquence internationale, de travailler ensemble sur un certain nombre de questions qui pourront être abordées rapidement par les deux présidents", souligne-t-on à l'Élysée.

Première publication : 25/05/2017