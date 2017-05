Exclusif : au cœur de la bataille de Mossoul, autopsie d'un chaos

Depuis plus de sept mois, les forces irakiennes mènent une vaste offensive pour chasser l'organisation État islamique (EI) de Mossoul. Les jihadistes opposent une résistance farouche à l'armée irakienne, appuyée par les forces de la coalition internationale, dont la France. Reportage exclusif de notre équipe qui a pu les accompagner dans ces opérations hautement stratégiques.

En 2014, à la faveur d'une offensive éclair, les jihadistes de l’organisation État islamique se sont emparés de vastes pans du territoire irakien, au nord et à l'ouest de Bagdad. Depuis, les forces de sécurité irakiennes ont regagné du terrain et désormais, selon des responsables militaires irakiens, les terroristes ne contrôleraient plus que 10 % de la partie ouest de Mossoul, grande ville du nord de l'Irak et fief des terroristes.

Mais la bataille est féroce. Les fanatiques opposent une résistance acharnée dans cet entrelacs de ruelles propices à la guérilla urbaine et difficile d'accès pour les véhicules blindés.

Nos reporters Matthieu Mabin et Roméo Langlois ont accompagné les forces de la coalition, dont l’armée française, qui a engagé un contingent afin d’appuyer militairement la progression des forces irakiennes et bombarder les positions des jihadistes que le commandement irakien leur signale.

Notre équipe a pu le voir, sur le terrain, la reconquête de Mossoul progresse, mais elle est laborieuse, voire chaotique. Des soldats meurent sous les tirs de leur propre camp, le flux de réfugiés ne faiblit pas, et on ignore quel est le sort réservé aux prisonniers, alors que de nombreux soldats irakiens sont animés par l’esprit de vengeance et que des informations font état de cas de torture, de viols ou encore d'exécutions sommaires.

Attention – certaines images de ce reportage peuvent choquer.

Par Matthieu MABIN , Roméo LANGLOIS