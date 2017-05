La tombe du général de Gaulle vandalisée en pleine Journée nationale de la Résistance

Un individu a endommagé la tombe du général de Gaulle, à Colombey-les-Deux-Églises, ce samedi, qui marquait la Journée nationale de la Résistance. Il n'y a a priori "pas de caractère politique", selon le maire de la ville.

La tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises, en Haute-Marne, a été vandalisée dans l'après-midi du samedi 27 mai, Journée nationale de la Résistance, par un individu qui était recherché par la police.

"La tombe, filmée en permanence, a été dégradée à 17 h 14 par un individu seul qui est monté dessus et a donné deux grands coups de pied sur le socle de la croix de la tombe, provoquant la chute de celle-ci. Mais le socle de la tombe est resté intact", a déclaré à l'AFP le procureur de Chaumont, Frédéric Nahon. La gendarmerie a confirmé que la croix, haute d'environ 1 m 50 et qui surplombait la tombe, avait été brisée.

Tombe du Général de Gaulle vandalisée ce soir, 27 mai...l'enquête se poursuit. — Mairie Colombey (52) (@MairieColombey) 27 mai 2017

Premier incident autour de la tombe

La dégradation s'est produite très rapidement, "en moins d'une minute", selon le procureur de la République, qui précise que l'auteur des faits, âgé d'une trentaine d'années, n'a pas commis d'autres dégradations avant de quitter le cimetière. "L'individu, que nous recherchons, aurait agi seul et n'avait pas le visage dissimulé. Il n'a fait aucune revendication, selon des témoins, bien qu'il semble qu'il ait craché sur la tombe", a-t-il ajouté.

"A priori, il n'y a pas de caractère politique", a affirmé Pascal Babouot, le maire de Colombey, à FranceInfo. "On n'est pas sur de la profanation, on est sur de la dégradation", a-t-il ajouté, alors que c'est la première fois que ce type d'incident ce produit. "C'est apparemment quelqu'un de bizarre qui est venu voler des drapeaux... C'est plus quelqu'un d'un peu dérangé qui a réalisé malheureusement ce méfait grave", a ajouté l'élu de ce village de moins de 700 habitants, qui accueille chaque année quelque 100 000 visiteurs qui viennent visiter le mémorial Charles de Gaulle et l'immense croix de Lorraine, symbole de la Résistance.

Le site est accessible au public et surveillé par des "patrouilles physiques en cas d'affluence attendue", a expliqué la gendarmerie.

La tombe endommagée renferme la dépouille du général de Gaulle depuis son décès en 1970, à près de 80 ans, dans cette petite ville où il possédait une propriété. Il repose aux côtés de son épouse Yvonne et de sa fille Anne.

Le ministre de l'Action et des comptes publics Gérald Darmanin a réagi dans la soirée : "Honte à ceux qui ont profané la tombe du général de Gaulle. Mon cœur de patriote est blessé", a-t-il déclaré sur Twitter, alors que l'incident s'est produit lors de la Journée nationale de la Résistance, instaurée en 2014 par l'Assemblée nationale. Elle est l'occasion d'une réflexion sur les valeurs de la Résistance, dont de Gaulle a été le principal acteur et le héros, et celles portées par le programme du Conseil national de la Résistance (CNR).

Honte à ceux qui ont profané la tombe du général de Gaulle. Mon cœur de patriote est blessé. — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) 27 mai 2017

Cette dégradation "nous indigne et nous choque tous en ce jour de commémoration de la Résistance", a lui aussi réagi sur le réseau social le sénateur-maire de Troyes François Baroin (LR).

Avec AFP et Reuters

Première publication : 27/05/2017