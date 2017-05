Attentat de Manchester : appel à témoin pour reconstituer le parcours du kamikaze

La police britannique a diffusé des photos du kamikaze de l'attentat de Manchester et a lancé un appel à témoin samedi, afin de retracer les derniers jours de l'auteur de l'attaque. Le niveau d'alerte terroriste a été abaissé mais reste "grave".

Les enquêteurs britanniques, qui ont lancé un appel à témoin samedi 27 mai, cherchent à retracer les derniers jours de l'auteur de l'attentat suicide revendiqué par l’organisation de l’État islamique (EI) à Manchester, où se tient dimanche un semi-marathon sous haute protection policière.

La police britannique a publié samedi soir deux photos de Salman Abedi portant casquette et sac à dos, prises par une caméra de surveillance la nuit de l'attentat qu'il a perpétré en activant un engin explosif à l'issue d'un concert de la chanteuse pop américaine Ariana Grande. Les autorités ont lancé cet appel à témoin pour reconstituer son parcours dans les quatre jours ayant précédé l'attaque.

Les enquêteurs veulent récolter toute information sur les faits et gestes du kamikaze depuis le 18 mai, date de "son retour au Royaume-Uni". D'après une source proche de la famille, Salman Abedi se trouvait en Libye quelques jours avant l'attentat. La police allemande a, elle, signalé qu'il avait fait escale à Dusseldorf à ce moment-là.

Quatorze perquisitions samedi soir

Salma, Abedi, 22 ans, a loué un appartement dans le centre ville de Manchester, d'où il s'est rendu à la salle Arena. Cet appartement intéresse aussi particulièrement les enquêteurs : ils pensent que "ce pourrait bien être l'endroit où a été assemblé l'engin" explosif utilisé pour l'attentat, selon le commissaire Ian Hopkins et le responsable de l'anti-terrorisme Neil Basu.

Quatorze perquisitions ont encore été menées samedi soir, dont une dans le quartier sud de Moss Side, fréquenté par le kamikaze, où une arrestation avait eu lieu la veille. Un vaste périmètre de sécurité a été mis en place, tandis qu'un hélicoptère survolait la zone.

Niveau d’alerte terroriste abaissé

Plus tôt dans la matinée de samedi, la police de Manchester avait arrêté deux hommes de 20 et 22 ans, portant à onze le nombre de gardes à vue. Suite aux progrès de l'enquête, le niveau d'alerte terroriste au Royaume-Uni a été abaissé samedi de "critique" à "grave", a annoncé la Première ministre Theresa May. Cela signifie qu'un attentat est "très probable", mais non plus "imminent".

Theresa May a toutefois appelé les Britanniques à "rester vigilants". Elle a précisé que l'armée resterait déployée pendant ce week-end de trois jours, au cours duquel devaient avoir lieu de nombreux événements sportifs d'importance, dont la finale de la Coupe d'Angleterre de football, et celle du championnat national de rugby.

Avec AFP

Première publication : 28/05/2017