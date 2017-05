Infobésité, hipster, babache : les nouveaux mots du Larousse et du Petit Robert

Cent-cinquante nouveaux mots et des dizaines de personnalités, telles qu'Emmanuel Macron, font leur entrée au Petit Larousse, 200 nouveautés pour Le Robert illustré. France 24 vous propose un petit panel pour éviter de passer pour un babache cet été.

– Dis le mixologue (personne qui concocte des cocktails), tu me ferais un spritz (Prosecco et Campari) pour accompagner mon biscôme (sorte de pain d'épice) pendant que je lis mon mook (publication hybride entre revue et livre) ?

– Pardon ? Tu peux répéter car avec ma presbyacousie (baisse de l'ouïe), je n'entends pas bien... Non mais tu as vu la babache (imbécile) qui farote (frimer) sur son paddle (planche nautique) avec des stilettos (escarpins avec des talons très fins et très hauts) ?

Du mal à suivre ? Il est temps d'ouvrir le millésime 2018 du Petit Larousse qui a intégré 150 nouveaux mots, sens, locutions et expressions ainsi qu'une cinquantaine de nouvelles personnalités. Le Robert illustré a, lui, intégré au total quelque 200 nouveautés.

Si vous êtes victime d'infobésité, certaines nouveautés n'ont déjà plus de secrets pour vous, comme notamment hipster, uberisation (issu de la société de transports Uber), déradicalisation, burkini ou encore disruptif, terme économique qui signifie la rupture avec un ancien modèle pour en créer un nouveau.

Les geek, eux, seront ravis de retrouver leurs expressions favorites : hacktivisme (l'activisme numérique), googliser, playlist, like, retweeter, infolettre (terme d'origine canadienne pour signifier la newsletter).

Du côté des noms propres, Emmanuel Macron fait son entrée (tandis qu'Edouard Philippe n'y figure pas), ainsi que l’écrivain et académicien Jean-Christophe Rufin, la danseuse étoile Aurélie Dupont, qui dirige l’Opéra de Paris, et les sportifs Martin Fourcade et Nikola Karabatic.

Avec cette mise à jour lexicale, vous êtes désormais prêts à envoyer du bois (être performant) lors de vos dîners en ville. Et peut-être deviendez-vous un influenceur (personne ayant de l'influence sur l'opinion)...

Première publication : 30/05/2017