Des dizaines de morts dans un attentat au camion piégé dans le quartier diplomatique de Kaboul

Plusieurs dizaines de personnes ont été tuées et des centaines blessées, mercredi, dans un attentat au camion piégé perpétré dans le quartier diplomatique de Kaboul, la capitale afghane, près de l'ambassade d'Allemagne.

Un camion piégé a explosé tôt mercredi 31 mai dans le quartier diplomatique de Kaboul, a indiqué le ministère de l'Intérieur, faisant des dizaines de morts et des centaines de blessés. L’attentat s’est produit dans le quartier de Wazir Akbar Khan, près de l’ambassade d’Allemagne.

Le dernier bilan provisoire fait état d'au moins 80 morts et 300 blessés. "Malheureusement, le bilan a atteint 80 morts et plus de 300 blessés dont beaucoup de femmes et d'enfants", a indiqué un porte-parole du ministère de la Santé, soulignant qu'il pourrait encore s'aggraver étant donné que de nouveaux corps continuaient d'être retirés des débris. Face à l'urgence, le ministère de l'Intérieur a appelé la population à des dons de sang dans les hôpitaux.

L'explosion a été provoquée par "un kamikaze qui a actionné un véhicule piégé place Zanbaq dans le 10e district de Kaboul", selon un communiqué.

"C'était un véhicule piégé près de l'ambassade allemande, mais il y a plusieurs autres enceintes importantes et des bureaux à proximité. Il est difficile de dire quelle était la cible exacte", a précisé un porte-parole de la police de Kaboul, Basir Mujahid.

Des dégâts matériels dans les ambassades de France et d'Allemagne

Les ambassades de France et d'Allemagne ont subi des "dégâts matériels" dans l'attentat, a déclaré la ministre française des Affaires européennes Marielle de Sarnez sur la radio Europe 1, ajoutant "ne pas avoir d'autres renseignements pour le moment sur la question des personnes".

Alors qu’une épaisse colonne de fumée était visible dans le ciel au-dessus du centre-ville, un photographe de l'AFP a pu voir d'importants dégâts près de la zone de l'explosion et plusieurs corps allongés, laissant craindre un bilan élevé.

Aucun groupe n'a revendiqué l'attaque dans l'immédiat mais l'explosion intervient peu après l'annonce de "l'offensive de printemps" des Taliban. L’organisation État Islamique (EI) a également commis plusieurs attentats sanglants dans la capitale afghane.

Avec AFP

Première publication : 31/05/2017