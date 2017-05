JO-2024 : Paris a les faveurs du CIO, selon le Wall Street Journal

Un accord serait sur le point d'être finalisé concernant l'attribution des Jeux olympiques d'été à venir, selon le quotidien américain : Paris devrait accueillir l'édition 2024 et Los Angeles organiserait les JO-2028.

Les Jeux sont-ils faits ? C'est en tous cas ce qu'avance le Wall Street Journal (WSJ). Selon des sources proches du dossier citées dans le quotidien américain, le Comité international olympique (CIO) aurait déjà tranché pour attribuer les Jeux olympiques 2024 à Paris, et ceux de 2028 à Los Angeles.

Ce choix serait le résultat de plusieurs mois de négociations menées en coulisses par le CIO, qui aurait ainsi abouti à un "accord 24/28". Pour cela, le bureau exécutif du CIO doit se rencontrer le 9 juin en Suisse afin de ratifier par un vote une proposition permettant d'attribuer dans la foulée les Jeux de 2024 et ceux de 2028.

Après s'être rendu en mai dernier à Paris et Los Angeles pour évaluer des deux dossiers de candidatures, le comité du CIO a reconnu que les deux villes méritaient de gagner tout autant. "Tout le monde est d'accord sur le fait qu'aucune ville ne doit se sentir perdante", commente une source interrogée par le WSJ.

Attribution officielle le 13 septembre

En coulisses, les négociations ont davantage porté sur les attributions entre les éditions 2024 et 2028.

Les responsables de Paris-2024 ont multiplié les arguments pour décrocher l'édition 2024, qui marquerait ainsi le centième anniversaire des Jeux de 1924 dans la capitale française. Ils ont aussi mis en avant certains éléments clés, tels que des fonds publics ou des terrains pour accuellir le village olympique, qui ne seraient plus à disposition pour les JO-2028.

À l'inverse, la candidature de Los Angeles, qui s'appuie sur des équipements existants et des fonds privés, semble plus appropriée pour 2028. D'autant que ces quatre années supplémentaires permettraient de rénover l'aéroport international de la ville californienne et la construction de nouvelles voies de chemin de fer, avance le Wall Street Journal. De son côté, le comité d'organisation de Los Angeles s'est assuré de bénéficier d'aides financières pour ces travaux, mais aussi pour aider le sport des jeunes dans l'État.

L'attribution des JO-2024 doit être annoncée officiellement le 13 septembre à Lima, au Pérou.

Première publication : 31/05/2017