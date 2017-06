Roland-Garros 2017 : Nadal, Muguruza et Thiem brillent, Djokovic vacille

Avec plus ou moins de facilité, tous les cadors du circuit ont rejoint la deuxième semaine de Roland-Garros, ce vendredi. Nadal a été brillant, Djokovic beaucoup moins. Et Lucas Pouille a fait ses adieux à Paris.

• 19 h 53 : Et c'est une grosse déception qui conclut la journée pour les Français. Alors qu'il menait deux sets à un face à l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas, Lucas Pouille a perdu le fil de sa rencontre et s'est donc incliné en cinq sets (6-2, 3-6, 5-7, 6-2, 6-1). Sur courant alternatif, il ne connaîtra donc pas les joies d'une 2e semaine à Paris et ce sera l'Espagnol qui retrouvera un Djokovic très prenable au tour suivant. Dommage...

• 18 h 33 : Oh la grosse galère pour Novak Djokovic ! Poussé en cinq sets par l'Argentin Diego Schwartzmann, le Serbe s'est sorti d'un bien mauvais pas en s'imposant en cinq sets après avoir été mené deux manches à une (5-7, 6-3, 3-6, 6-1, 6-1). Bien aidé par les problèmes de dos de son adversaire en fin de match, le tenant du titre apparaît tout de même loin de la sérénité qui l'avait conduit à la victoire l'an passé.

• 16 h 06 : Demi-finaliste en 2016, Dominic Thiem peut légitimement prétendre à un destin similaire cette saison encore à Paris. Sans avoir besoin de forcer son talent, il a disposé de l'Américain Steve Johnson en trois sets (6-1, 7-6, 6-3) et sera sans surprise au rendez-vous de la deuxième semaine.

• 15 h 45 : Quel retournement de situation sur le Lenglen ! Au terme d'un combat de plus de trois heures, Kristina Mladenovic s'est offert son tout premier 8e de finale Porte d'Auteuil ! La Française, menée 5-2 par l'Américaine Shelby Rogers dans le troisième set, a réussi à revenir et à s'imposer sur le fil. Et gagner son billet pour un très gros test face à la lauréate 2016 Garbiñe Muguruza.

• 14 h 53 : C'est très propre également pour Samantha Stosur ce vendredi. Opposée à l'Américaine Bethanie Mattek-Sands, l'Australienne a fait le job sans coup férir : 6-2, 6-2.

• 14 h 44 : Propulsé favori du tournoi après une très belle saison sur terre battue, l'Espagnol Rafael Nadal ne semble pas rechigner à assumer son rôle. Opposé à la petite sensation de début de tournoi, le Géorgien Nikoloz Basilashvili, le Majorquin n'a laissé filer qu'un petit jeu (6-0, 6-1, 6-0) en 90 minutes. Une belle économie d'énergie pour celui qui rêve de décrocher son dixième trophée à Paris.

• 13 h 14 : Sans faire de bruit depuis le début de la quinzaine, Milos Raonic continue son petit bout de chemin à Paris. Cette fois, il n'a même pas eu le temps de monter en régime, puisque son adversaire argentin Guillermo Garcia-Lopez a déclaré forfait au tout début du 2e set. Le Canadien, tête de série n°5, avait déjà pris les devants (6-1, 1-0, ab.).

• 12 h 57 : Garbiñe Muguruza n'a tremblé qu'un bout de set face à la rugueuse Kazakhe Yulia Putintseva, mais la tenante du titre à Paris a fini par prendre la mesure de son adversaire du 3e tour. Score final : 7-5, 6-2 et 1 h 41 de jeu.

• 12 h 12 : Première sensation de ce 3e tour dans le tableau masculin, avec la triste révérence de la tête de série n°10 David Goffin. Alors qu'il menait 5-4 dans la première manche face à l'Argentin Horacio Zaballos, le Belge s'est tordu la cheville sur un long échange et a été contraint à l'abandon (5-4, ab.).

Première publication : 02/06/2017