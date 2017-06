La plaisanterie de Macron sur les migrants comoriens passe mal

Une plaisanterie d'Emmanuel Macron au sujet des bateaux "kwassa-kwassa", qui ne serviraient pas à la pêche mais à l'immigration des Comoriens, suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux depuis sa diffusion vendredi.

Le bon mot d'Emmanuel Macron sur les "kwassa-kwassa", ces frêles embarcations comoriennes, fait polémique. Une vidéo diffusée vendredi 3 juin sur TMC montre le chef de l'État en train d'échanger avec des officiels, lors d'une visite la veille au Centre régional de surveillance et de sauvetage atlantique (Cross) d'Étel (Morbihan). L'un d'entre eux évoque différents types d'embarcations : "Il y a des tapouilles et des kwassa-kwassa". "Ah non, c'est à Mayotte, le kwassa-kwassa", relève alors Emmanuel Macron. "Mais le kwassa-kwassa pêche peu, il amène du Comorien, c'est différent", plaisante-t-il.

« Le kwassa-kwassa pêche peu ! Il amène du Comorien ! » #Quotidien pic.twitter.com/hXKRC2vWx9 — Quotidien (@Qofficiel) 2 juin 2017

Les kwassa-kwassa sont régulièrement utilisés par des migrants de l'archipel indépendant des Comores pour gagner Mayotte, devenu le 101e département français en 2011. Des décès sont à déplorer chaque année à la suite de naufrages de ces embarcations.

Une polémique dont s'emparent les politiques

"Ce n'est pas parce qu'on dit que c'était pour rire qu'on n'a rien dit", a déclaré à l'AFP le chef de file de LR pour les législatives, François Baroin. "C'était évidemment choquant, encore plus quand on est président", a-t-il jugé, en marge d'un déplacement en Corse.

"Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque. 'Du' comorien. 12 000 morts. Et là... insensé", a réagi l'ex-ministre écologiste Cécile Duflot, sur Twitter.

Si Sarkozy président avait prononcé cette phrase face caméra, le tollé aurait été gigantesque. "du" comorien. 12 000 morts. Et là... insensé https://t.co/7ZEDR2DBRC — Cécile Duflot (@CecileDuflot) 3 juin 2017

"Nous qui sommes les 'exagérés', nous ne faisons pas de plaisanteries sur les morts en mer. À Marseille, nous avons fait une minute de silence", a rappelé Jean-Luc Mélenchon sur le réseau social à l'oiseau bleu.

Nous qui sommes les «exagérés», nous ne faisons pas de plaisanteries sur les morts en mer. À Marseille, nous avons fait 1 minute de silence. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 3 juin 2017

"Président du groupe d'amitié France-Union des Comores de l'Assemblée nationale, j'invite Emmanuel Macron à régler les problèmes locaux plutôt qu'à en rire", a déclaré le député PS de Seine-Saint-Denis Daniel Goldberg, sur le même réseau social.

Pdt du Groupe d'amitié France-Union des Comores de @AssembleeNat, j'invite @EmmanuelMacron à régler les problèmes locaux plutôt qu'à en rire https://t.co/VUWvNJ6hNt — Daniel Goldberg (@GoldbergDaniel) 3 juin 2017

Première publication : 03/06/2017