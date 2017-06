À Manchester, un concert géant pour défier la peur

Une pléiade de stars autour de la chanteuse américaine Ariana Grande et 50 000 personnes ont fait le déplacement dimanche pour le concert caritatif "One love Manchester", en soutien aux victimes de l'attentat de Manchester.

Le concert de soutien aux victimes de l'attentat de Manchester qui avait lieu dimanche soir autour de la chanteuse américaine Ariana Grande a pris une charge émotionnelle encore plus forte au lendemain de l'attaque commise au coeur de Londres. Deux semaines après l'attentat suicide à la sortie du concert de la pop star américaine à la Manchester Arena, qui a fait 22 morts et plus de 100 blessés, la Grande-Bretagne a de nouveau été frappée par une double attaque à la voiture bélier et à l'arme blanche.

"Je suis très excitée, mais très effrayée aussi", a confié à Reuters Shannon Beetham, une adolescente de 14 ans blessée le 22 mai dernier. Laura Simpson et sa fille Milly, âgée de 10 ans, ont pour leur part hésité à venir. Le mois dernier, la petite fille a évité de peu d'être prise dans l'explosion. "Elle est partie cinq minutes plus tôt parce qu'elle était fatiguée. Nous n'étions pas certaines de venir aujourd'hui. Tout le monde est un peu à cran", explique sa mère.



Le concert a eu lieu sur le terrain de cricket d'Old Trafford, à Manchester. Les autorités avaient déployé un dispositif de sécurité renforcé, avec policiers en armes, survol du secteur par des hélicoptères et fouilles généralisées. Dans la foule, des fans arborant des tee-shirts marqués d'une abeille - le symbole de Manchester - ou des oreilles de lapin - dont s'affuble Ariana Grande sur son dernier album - ont fondu en larmes.

Outre Ariana Grande, Coldplay, the Black Eyed Peas, Justin Bieber, Take That, Katy Perry et Usher se sont notamment produits lors de ce concert baptisé "One Love Manchester". Une minute de silence a été observée avant l'entrée en scène des artistes auxquels s'est joint Liam Gallagher, ex-chanteur d'Oasis et invité surprise de dernière minute.

"Je ne veux voir aucune trace de peur ici”

Ariana Grande, qui a clos le concert en interprétant la chanson "Over The Rainbow", a été particulièrement applaudie. Notamment en reprenant avec le groupe Coldplay le tube d'Oasis devenu un hymne de résistance : "Don't Look Back in Anger". Enchaînant les duos avec d'autres artistes, Ariana Grande a également été accompagnée par un choeur de vingt-quatre élèves de l'école de Parrs Wood dont certains étaient à la Manchester Arena le 22 mai, faisant couler des larmes sur scène et dans le public.

"L'ambiance ici est extraordinaire"

"J'aimerais vous remercier d'être si forts, si unis, si aimants. Je vous aime tant", a lancé Ariana Grande au public, souvent très jeune, avant de raconter comment la mère de l'une des victimes, Olivia Campbell, 15 ans, lui a dit que sa fille n'aurait pas aimé voir des larmes dimanche soir mais "entendre des tubes".

"Je ne veux ni ressentir, ni entendre, ni voir aucune trace de peur ici. La seule chose que nous ressentirons ici ce soir, c'est l'amour et les sentiments positifs", a pour sa part lancé le chanteur américain Pharrell Williams, avant de se lancer dans son succès planétaire, "Happy". L'Américaine Miley Cyrus, qui l'a rejoint sur scène pendant le morceau, a déclaré à la foule : "J'aimerais prendre chacun d'entre vous dans mes bras et vous remercier. La responsabilité la plus importante qui est la nôtre en ce moment, c'est de prendre soin les uns des autres."

Le produit de la billetterie sera reversé au fonds d'urgence "We Love Manchester" mis en place par la municipalité en partenariat avec la Croix-Rouge britannique pour soutenir les victimes et les familles de l'attentat suicide. Les spectateurs qui étaient présents le 22 mai à la Manchester Arena pour le concert de Grande disposaient d'un billet gratuit pour assister au concert de dimanche.

Avec Reuters et AFP

Première publication : 05/06/2017