L'international ivoirien Cheick Tioté meurt à l'âge de 30 ans

Cheick Tioté, international ivoirien de 30 ans, est décédé lundi des suites d'un malaise cardiaque alors qu'il était à l'entraînement. Il évoluait en D2 chinoise depuis quatre mois.

Cheick Tioté, international ivoirien et ancien milieu de terrain de Newcastle, est décédé des suites d’une crise cardiaque alors qu’il était à l’entraînement en Chine, a annoncé son agent Emanuele Palladino. Âgé de 30 ans, il évoluait à Beijing Enterprises, une équipe de D2 chinoise, depuis quatre mois.

"C'est avec une profonde tristesse que je vous confirme que mon client, Cheick Tioté, est décédé aujourd'hui, après s'être effondré à l'entraînement, a déclaré son agent. Nous ne pouvons pas en dire davantage et demandons que la vie privée de sa famille soit respectée en ce moment difficile. Priez pour nous".

Après Anderlecht et le FC Twente, Cheick Tioté s'est engagé en 2010 avec Newcastle où il restera sept ans. Il avait notamment marqué les esprits en 2011 en marquant le but égalisateur après une incroyable remontée des Magpies face à Arsenal en Premier League. Son seul et unique but avec Newcastle.

Il était également une pièce centrale de la Côte d'Ivoire d'Hervé Renard, championne d'Afrique en 2015.

"Pendant toute la période où je l’ai connu, il a été un grand professionnel, dévoué et un grand homme par-dessus tout", a affirmé Rafa Benitez, son ancien manager à Newcastle.

Avec AP

Première publication : 05/06/2017