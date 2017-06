Attentat du London bridge : niveau d'alerte "sévère" maintenu, l'enquête se poursuit

Le niveau d'alerte du Royaume-Uni est maintenu à "sévère", a annoncé Theresa May lundi alors que l'enquête sur l'attentat ayant fait 7 morts à Londres samedi soir se poursuit. Les autorités cherchent d'éventuels complices des assaillants.

La Première ministre britannique, Theresa May, a annoncé lundi 5 juin que le Royaume-Uni resterait en état d'alerte "sévère" après l'attentat de samedi soir, au cours duquel trois agresseurs ont foncé en camionnette sur des piétons à Londres avant de poignarder plusieurs passants. L'attaque a été revendiquée par le groupe État islamique.

"Sévère" correspond au deuxième plus haut niveau d'alerte après celui de "critique", qui avait été momentanément activé après l'attentat commis à la sortie d'un concert à Manchester le 22 mai. Depuis l'attentat de samedi, des mesures supplémentaires ont été mises en place, notamment sur plusieurs ponts de Londres, a précisé Theresa May.

"Le JTAC, le centre d'analyse conjoint indépendant sur le terrorisme, a confirmé que le niveau de menace demeurait sévère au plan national, ce qui signifie que la probabilité d'un nouvel attentat terroriste reste élevée", a déclaré Theresa May à la BBC, au terme d'une réunion de crise

Le National Health Service (NHS) a également établi un nouveau bilan de l'attaque lundi. "Un total de 36 personnes reçoivent toujours des soins dans cinq hôpitaux londoniens, et 18 d'entre elles sont toujours dans un état critique", a indiqué le NHS.

"Un certain nombre de personnes ont été arrêtées"

Parallèlement, l'enquête se poursuit. La Metropolitan Police tente de déterminer si les auteurs de l'attentat ont bénéficié de soutiens ou de complicité : "Une des principales priorités pour nous est bien sûr d'essayer de comprendre s'ils ont collaboré avec d'autres personnes, si quelqu'un d'autre a participé à la préparation de cette attaque et de déterminer ce qui a précédé" l'attentat, a déclaré la patronne de la police, Cressida Dick, à la télévision. "Nous avons mené des perquisitions dans différents endroits dans l'est de Londres et nous avons saisi une importante quantité d'éléments. Nous travaillons très rapidement", a-t-elle continué.

"Un certain nombre de personnes ont été arrêtées" lors de deux nouvelles perquisitions à Newham et à Barking, à l'est de Londres, a indiqué un autre porte-parole de la police. Dimanche, elle avait déjà arrêté à Barking, un quartier multi-ethnique de l'est de la capitale, 12 personnes, sept femmes et cinq hommes âgés de 19 à 60 ans. Un homme de 55 ans a ensuite été relâché sans être poursuivi.

Les identités des assaillants n'ont pas été rendues publiques mais la police a assuré dans un communiqué qu'elles seraient dévoilées dès que cela serait "opérationnellement possible".

Avec AFP et Reuters

Première publication : 05/06/2017