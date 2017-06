Roland-Garros 2017 : Jelena Ostapenko, première qualifiée pour la finale dames

La belle histoire lettone continue à Roland-Garros, où Jelena Ostapenko s'est qualifiée pour la finale dames en battant la Suissesse Timea Bacsinszky. La deuxième demie oppose deux Top 5, Simona Halep et Karolina Pliskova.

"Mon premier match professionnel, je l'ai joué à Lenzerheide, en Suisse, un 8 juin... et je me suis fait deux claquages, un à chaque cuisse... J'ai dû abandonner." À quelques jours de sa deuxième demi-finale à Roland-Garros, la Suissesse Timea Bacsinszsky se remémorait quelques mauvais moments. Ce 8 juin 2017, jour de son 28e anniversaire ne lui laissera pas un souvenir plus savoureux. Opposée à la Lettone Jelena Ostapenko, qui fêtait ses 20 ans ce jour également, la tête de série n°30 n'a rien pu faire face à la fougue de sa jeune adversaire.

Pour son tout premier match sur le court Philippe-Chatrier, la 46e joueuse mondiale a fait étalage de tout son talent : aussi puissante en coup droit qu'en revers, parfois même inspirée sur quelques amorties bien senties, la sensation de cette édition 2017 a littéralement fait le match. En face, Bacsinszky l'a joué à l'expérience. Dominée dans l'échange tout au long d'un premier set qu'elle a dû laisser filer (7-6), elle a cassé un peu le rythme dès le début de la deuxième manche et poussé la Lettone à la faute. Une formule qui a fonctionné un temps, puisqu'elle a fini par recoller à un set partout (6-3).

Ça passe ou ça casse

Mais les chiffres ne mentent pas : la Suissesse a finalement payé le fait de n'avoir été que le second rôle de cette demi-finale, avec 22 coups gagnants pour 19 fautes directes. Un bilan beaucoup plus rationnel que celui de son adversaire (50 coups gagnants pour 45 fautes directes), et c'est peut-être ce petit grain de folie qui lui aura manqué pour disputer, samedi 10 juin, sa toute première finale de grand chelem. Score final : 7-6, 3-6, 6-3.

La belle histoire lettone aura donc duré toute la quinzaine. Jamais Ostapenko n'avait passé les 16e de finale d'un grand chelem... Elle s'est offert ce jeudi une toute première finale avec une autorité rare chez une joueuse de cet âge. Et si elle parvient à gommer l'énorme déchet provoqué par son jeu spectaculaire, nul doute que ce ne sera pas la dernière.

#RG17 le jour de ses 20 ans @ostapenko se qualifie pour la finale dame de @rolandgarros pic.twitter.com/p1pCczLLm9 — Pierre René-Worms (@pierrereneworms) 8 juin 2017

Première publication : 08/06/2017