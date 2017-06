Un jihadiste "néophyte" auteur de l’attaque de Notre-Dame-de-Paris

Le procureur de Paris, François Molins, a décrit samedi l'auteur de l'attaque de Notre-Dame-de-Paris comme un jihadiste "néophyte" n'ayant pas montré de signe de radicalisation. Le parquet a requis son placement en détention provisoire.

Un jihadiste "néophyte", "professionnellement inséré" et n’ayant jamais montré de signe de radicalisation : c’est ainsi que le procureur de Paris, François Molins, a décrit samedi 10 juin l’auteur de l'attaque au marteau contre un policier sur le parvis de la cathédrale de Notre-Dame de Paris, qui a eu lieu mardi.

Cet homme, Farid I., universitaire algérien de 40 ans inconnu des services de renseignement, était présenté le même jour à un juge antiterroriste en vue d'une mise en examen, a également annoncé François Molins.

"Radicalisation extrêmement rapide"

Ce type de profil, "jamais condamné, inconnu des services spécialisés et sans contact à ce jour établi avec des individus présents en zone irako-syrienne [présente] l'apparence du profil d'un néophyte, que les services de lutte contre le terrorisme redoutent cependant tout autant que des profils plus aguerris", a souligné le procureur, évoquant un "processus de radicalisation extrêmement rapide sur internet".

Le parquet, qui a ouvert une information judiciaire notamment pour "tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique en relation avec une entreprise terroriste", a requis son placement en détention provisoire.

L'examen de l'ordinateur et de quatre clés USB que Farid I. portait sur lui lors de l'attaque a permis de découvrir un "manuel d'action des loups solitaires" édité par l'organisation État islamique, ainsi que des images de l'attentat de Londres, des vidéos "glorifiant" ceux de Paris et Bruxelles et des photos de Mohamed Merah, qui a tué sept personnes à Toulouse et Montauban en 2012.

Mardi après-midi, sur le parvis de la cathédrale, en plein cœur du Paris touristique, Farid I. a attaqué par derrière une patrouille de trois policiers avec un marteau, blessant légèrement l'un d'entre eux, avant d'être lui-même blessé par un tir de riposte.

Avec AFP

Première publication : 10/06/2017