Moins de 50 % des électeurs ont voté : une abstention problématique

Un mois après la victoire d'Emmanuel Macron à la présidentielle, 51,2 % des électeurs français ont boudé dimanche les élections législatives. Un triste record qui amène à s'interroger sur l'avenir du mode de scrutin.

Abstention, 51,2 %. Le taux de ce premier tour de l'élection législative française, dimanche 11 juin, constitue d'ores et déjà un triste record dans l'histoire de la Ve République. Face à ce coup porté à la légitimité de la future Assemblée nationale, les appels à réimaginer l'élection se multiplient.

Le phénomène n'est pourtant pas nouveau. La participation aux législatives, traditionnellement plus faible qu'à la présidentielle, n'a cessé de baisser depuis 20 ans. Le précédent record d'abstention avait été établi par le second tour des législatives 2012 : 44,59 % des électeurs ne s'étaient pas exprimés dans les urnes.

#legistatives2017 : Évolution de la participation à midi depuis 1967 et résultat final.

En 2017, à midi, plus faible niveau jamais atteint pic.twitter.com/mO0k8uBomm — Jean-Daniel Lévy (@jdlevy) 11 juin 2017

Une conséquence directe : peu de triangulaires pour le second tour

Les législatives sont traditionnellement plus ouvertes que la présidentielle. En effet, pour pouvoir se maintenir au second tour, un candidat doit simplement recueillir un minimum de 12,5 % des suffrages du corps électoral. Contrairement à la présidentielle dernière, il n'est pas rare de voir plus de deux candidats s'affronter au second tour. On parle alors de triangulaire, quadriangulaire voire de pentagulaire dans des cas exceptionnels.

Cependant, avec l'abstention record de ce premier tour, le palier de qualification risque d'être très compliqué à atteindre pour les candidats. Mathématiquement, il devrait se situer aux alentours de 25 % des suffrages exprimés. Une configuration qui complique la qualification.

Sur la base de la très faible participation #LT , un faible nombre de triangulaire est à attendre — Ifop (@IfopOpinion) 11 juin 2017

Si aucun candidat ne remplit cette condition, seuls les deux candidats arrivés en tête peuvent se maintenir au second tour. Si un seul d'entre eux dispose de ce quorum, le candidat arrivé en second est autorisé à se maintenir sauf si le premier dispose d'une majorité absolue et que plus de 25 % des électeurs de la circonscription ont voté.

Une faible légitimité de l'Assemblée nationale

Si la Constitution couvre l'ensemble des cas légaux pour que la démocratie ne soit pas prise en défaut, ce faible taux de participation fait tout de même une victime : la légitimité du député et de l'Assemblé nationale pour présider à la destinée des Français.

Pour plusieurs internautes, c'est la preuve d'un manque d'adhésion au projet de Macron, mais aussi plus globalement d'une lassitude et d'un désintérêt pour ces élections législatives qui interviennent seulement un mois après la présidentielle.

Avec les primaires, c'est la septième fois que les electeurs sont appelés aux urnes en moins d'un an. On comprendrait pas leur lassitude ? — Thibaut Pézerat ✌️ (@ThibPez) 11 juin 2017

Ce taux de participation très bas en dit long sur l'adhésion que suscite le majorité présidentielle. C'est un échec ! #legistatives2017 — Kevin Bossuet (@kevinbossuet) 11 juin 2017

L'Assemblée sera sans légitimité réelle, nos institutions sont à bout de souffle mais on ne les réforme pas. — Benjamin D (@Pignou_) 11 juin 2017

Pour le rédacteur en chef politique de Paris Match, Bruno Jeudy, c'est la preuve d'une quasi-indifférence des français à cette nouvelle élection. Edwy Plenel, le rédacteur en chef de Mediapart, parle lui de dévitalisation de la démocratie.

Des élections législatives donc dans une quasi indifférence avec ce record de participation en forte baisse à 17h @ParisMatch https://t.co/vkRh8b2q3Z — Bruno Jeudy (@JeudyBruno) 11 juin 2017

Le faible taux de participation prouve que le présidentialisme dévitalise la démocratie. Les contre-pouvoirs sont d'autant plus essentiels. — Edwy Plenel (@edwyplenel) 11 juin 2017

Réformer le scrutin ?

Devant ce constat d'échec, les appels à réformer l'élection législative se multiplient. Une des pistes évoquées est la réintroduction d'une dose de proportionnelle dans le scrutin. En clair, les électeurs français seraient appelés aux urnes pour se prononcer sur un seul scrutin à l'échelle nationale et les sièges à l'Assemblée seraient repartis en fonction des suffrages recueillis par chaque parti. Durant la campagne présidentielle, cette proposition avait été défendue par le candidat du Parti socialiste, Benoît Hamon, de la France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon et celle du Front national, Marine Le Pen. Emmanuel Macron s'y était dit favorable, dans une moindre mesure.

Participation la plus faible de la Ve à la mi journée d'un premier tour de législatives. Reparlons urgemment de la proportionnelle ! — Eric Brunet (@ericbrunet) 11 juin 2017

L'éditorialiste de LCi, Renaud Pila, veut aller plus loin et ouvrir le débat sur la fusion des élections présidentielles et législatives. Une élection générale tel qu'elle se pratique déjà dans plusieurs pays où la répartition des députés de l'Assemblée s'effectue en fonction des résultats de la présidentielle.

Le regroupement des élections présidentielle et législatives le même jour va devenir un sujet. Le parlement nécessite une légitimité — Renaud Pila (@renaudpila) 11 juin 2017

À lire aussi sur Mashable : Des milliers d'électeurs ont testé des modes de vote alternatifs au premier tour de la présidentielle



Première publication : 11/06/2017