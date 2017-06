Législatives 2017 : les têtes d'affiches qui se qualifient… et ceux qui sont battus

Anciens et nouveaux ministres, candidats déçus à la présidentielle, personnalités publiques... Qui a convaincu les électeurs ? Tour d'horizon des points chauds au premier round des élections législatives.

Les ministres du gouvernement Philippe s'en sortent bien



• Richard Ferrand se qualifie malgré les affaires

C’est le soulagement pour Richard Ferrand, arrivé en tête dans sa circonscription du Finistère sous l'étiquette LREM avec 33,93 % des voix, les électeurs ne lui tenant visiblement pas rigueur de son implication dans l'affaire immobilière pour laquelle une enquête préliminaire a été ouverte.

Au second tour, ce soutien de la première heure d'Emmanuel Macron affrontera dans un duel la candidate Les Républicains (LR) et maire de Châteaulin Gaëlle Nicolas, qui a engrangé 18,10 % des voix.

• Bruno Le Maire obtient son "meilleur score"

Le ministre de l’Économie du gouvernement Philippe, ancien Les Républicains (LR) rallié à Emmanuel Macron, va vraisemblablement pouvoir conserver son maroquin. Le député sortant de la 1re circonscription de l’Eure rassemble 44,46 % des voix, soit quatre points de mieux qu'au premier tour en 2012. Il devance la candidate du Front national (FN), Fabienne Delacour, créditée de seulement 22, 09 %. La candidate LR, Coumba Dioukhané, se contente d’un maigre avec 6,16 %. Bruno Le Maire s'est félicité d'avoir obtenu son "meilleur score" lors d'un premier tour d'une élection législative dans sa circonscription de l'Eure.

• Christophe Castaner bien placé

Le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, est lui aussi bien placé avec 44,04 % des voix dans les Alpes-de-Haute-Provence. Il sera confronté dimanche au candidat de la France insoumise Leo Walter, 16,55 %.

Le FN en recul

Le parti obtiendrait 1 à 10 sièges à l'issue du second tour, selon les estimations à 20 h des instituts de sondage, contre 2 lors de la précédente législature, avec un score de 13 à 14 %, très éloigné du score de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle (21,30 %).

• Marine Le Pen en tête à Hénin-Beaumont

Marine Le Pen est arrivée nettement en tête du premier tour des législatives dans sa circonscription du Pas-de-Calais, avec près de 45 % des voix. La perdante du second tour de l'élection présidentielle affrontera dimanche prochain la candidate de La République en marche, Anne Roquet. En 2012, elle avait échoué à entrer au Palais Bourbon à 150 voix près.

• Florian Philippot qualifié pour le second tour mais en recul

Dans la 6e circonscription de la Moselle, Florian Philippot vire en tête à l'issue du premier tour avec 23,8 % des voix. Un score en recul par rapport à 2012 (26,34 %). Au second tour, il sera opposé au candidat de la majorité présidentielle, Christophe Arend, chirurgien-dentiste, qui a récolté 22 % des suffrages. En cas de front républicain, ce dernier pourrait l'emporter en comptant sur les suffrages républicains (16,32 %), divers gauche (14,75 %) et insoumis (8,26 %).

Valls en lice pour le second tour

L'ancien premier ministre Manuel Valls a annoncé qu'il était "nettement en tête" au 1er tour dans son fief de la 1ère circonsription de l'Essonne.

Des ténors du PS balayés

• Jean- Christophe Cambadelis battu à Paris

Le patron du PS a été éliminé dès le premier tour dans la 16e circonscription de Paris.

• Benoît Hamon : à 80 voix près…

Le candidat du parti socialiste à l'élection présidentielle est éliminé dans son fief des Yvelines à "80 voix" près, selon ses propres mots. Il récolte que 22,61 % des suffrages et termine derrière le candidat des Républicains Jean-Michel Fourgous (22,85 %) et celle En Marche !, Nadia Hai, (33,01 %).

• Mennucci annonce son élimination

Le candidat PS sortant de la la 4e circonscription des Bouches-du-Rhône, Patrick Mennucci, a annoncé son élimination dès le premier tour, où il affrontait notamment Jean-Luc Mélenchon. Sur TF1, il a appellé les cadres politiques à "faire un pas de côté pour porter une nouvelle génération aux responsabilités".

• Aurèlie Filipetti emportée par la vague

L'ancienne ministre de la Culture ne verra pas le second tour dans la première circonscription de la Moselle. Avec 11,80 %, elle n'est que troisième et est éliminée. L'ancienne frondeuse termine derrière Belkhir Belhaddad représentant de La République en Marche (28,03 %) et Laurence Burg du Front National (18,3%). "C'est évidemment une grande déception mais c'est difficile de résister contre une vague", a lancé Aurelie Filipetti sur France 2

• Matthias Fekl éliminé dans le Lot-et-Garonne

Matthias Fekl perd son siège. Le député PS sortant de la 2e circonscription du Lot-et-Garonne, dernier ministre de l'Intérieur de François Hollande, a été éliminé. Selon des résultats partiels, il s'est classé en troisième position, avec 17,11 % des voix. Un candidat d’En Marche ! et une candidate FN s’affronteront au second tour.

• À Toulouse, la guerre des gauches n'aura finalement pas lieu

Dans la préfecture de la Haute-Garonne, le duel annoncé entre le député PS sortant Christophe Borgel et l'ex-directeur de campagne de la France insoumise, Manuel Bompard, n'aura pas lieu. La vague En Marche ! aura frappé jusque la ville rose, Sandrine Mörch vire en tête avec 34,5 %. Elle affrontera le candidat de la France insoumise (16%) qui devance de peu le sortant PS (15%)

Et les autres

• NKM en difficulté à Paris

Nathalie Kosciusko-Morizet est en grande difficulté dans la 2e circonscription de Paris. Elle affronte le candidat de La République en marche Gilles Le Gendre mais aussi deux dissidents LR, Henri Guaino et Jean-Pierre Lecoq. Gilles Legendre a affirmé sur Twitter être qualifié pour le second tour.

• Bataille de la Somme : François Ruffin (gauche) et Nicolas Dumont (En Marche !) qualifiés

Dans la 1re circonscription de la Somme, le candidat LREM, Nicolas Dumont, vire en tête avec 34,13 % des voix. Il est talonné par le journaliste François Ruffin, candidat insoumis soutenu par Les Verts et le PCF, qui récolte 24,32 % des suffrages et se qualifie pour le second tour. L'ancienne secrétaire d'État aux droits des femmes de François Hollande, Pascale Boistard, est balayée avec 7,06 %. Tout comme le candidat frontiste, Franck de La Personne, alors que la circonscription avait largement placé Marine Le Pen en tête au premier tour de la présidentielle.

Première publication : 11/06/2017