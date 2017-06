Libye : un groupe armé dit avoir libéré Seïf al-Islam Kadhafi

Un groupe armé libyen a annoncé samedi avoir libéré le fils cadet de l'ex dictateur libyen Mouammar Kadhafi, Seif al-Islam. Emprisonné depuis novembre 2011, il est condamné à mort en Libye et fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI.

Seïf al-Islam est libre depuis le vendredi 9 juin. C'est en tous cas ce qu'a affirmé la "Brigade Abou Bakr al-Sadiq", l'un des groupes armés contrôlant la ville de Zenten - 170 kilomètres au sud-ouest de Tripoli, dans un communiqué publié samedi 10 juin sur Facebook.

Le fils le plus en vue de Mouammar Kadhafi, qui a dirigé la Libye d'une main de fer pendant 42 ans, avait déjà été libéré en juillet 2016 profitant d'une amnistie décrétée par les autorités libyennes non reconnues basées dans l'est du pays. Or cette loi, décrétée en avril 2016, ne peut s'appliquer aux personnes accusées de crimes contre l'humanité comme Seif al-Islam Kadhafi, avait rapidement réagi le gouvernement lybien d'union nationale (GNA). Il avait donc été réincarcéré.

En juin 2011, la Cour pénale internationale lance à son encontre un mandat d'arrêt pour crimes contre l'humanité. Elle l'accuse d'avoir joué un "rôle-clé dans la mise en oeuvre d'un plan" conçu par son père visant à "réprimer par tous les moyens" le soulèvement populaire.

Il est arrêté en novembre 2011 par les milices formées d'anciens rebelles de Zenten et en juillet 2015, il est condamné à mort pour son rôle dans la répression meurtrière de la révolte de 2011, à l'issue d'un procès dénoncé par l'ONU et des ONG de défense des droits de l'Homme. Les autorités libyennes et la Cour pénale internationale se disputent toujours le droit de le juger.

Depuis la chute du régime Kadhafi, la Libye est livrée aux milices armées et minée par des luttes de pouvoir et des violences.

Avec AFP

Première publication : 11/06/2017