Vidéo : un poste-frontière fantôme entre le Qatar et l'Arabie Saoudite

Alors qu'une grave crise diplomatique oppose depuis dix jours le Qatar à l'Arabie saoudite, l'unique poste-frontière entre les deux pays est fermé, comme l'a constaté notre envoyée spéciale.

L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn, l'Égypte et le Yémen ont rompu leurs relations diplomatiques avec le Qatar depuis le 5 juin. Les trois pays du Golfe ont également fermé leurs frontières terrestres et maritimes avec le petit mais richissime émirat gazier, et lui ont imposé de sévères restrictions aériennes.

Notre envoyée spéciale s'est rendue sur place, à l'unique poste-frontière entre les deux pays. Ce lieu est devenu un no man's land depuis dix jours.

Première publication : 14/06/2017